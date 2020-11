Polícia apreende cocaína dentro de vasos marajoaras em Castanhal

A Polícia Militar apreendeu mais de 100 porções de cocaína, um revólver calibre 38 e materiais utilizados no preparo caseiro de drogas na quinta-feira (19), em um sítio na comunidade Apeú, no município de Castanhal. A ação entrou pela madrugada de sexta-feira (20), já que o proprietário do sítio fugiu em uma caminhonete prata. Após a perseguição, o veículo foi interceptado no município de Capanema, também pela Polícia Militar. Além do dono do sítio, o caseiro também foi preso. O que chamou atenção foi da políca foi o fato da droga estar escondida em no revestimento de vasos marajoara.

A ação ocorreu após moradores da comunidade local denunciarem que havia tráfico de drogas no local. Além disso, sete prensas usadas para embalar a droga foram encontradas no sítio. O dono da propriedade, o caseiro e os materiais apreendidos foram apresentados na Divisão Estadual de Narcóticos da Polícia Civil, em Belém.