Parceria: UFPA e Hydro firmam acordo para o enfrentamento à covid-19

A Hydro e a Universidade Federal do Pará (UFPA) firmaram mais uma parceria para fomentar a ciência em prol do desenvolvimento de soluções inovadoras de enfrentamento à Covid-19. Ao todo, a empresa investirá mais de 880 mil reais nos projetos. A iniciativa faz parte da atuação colaborativa da Hydro em ajudar o Estado no combate à pandemia.

“A parceria com a UFPA nos dá a oportunidade de contribuir nas áreas de pesquisa, educação e desenvolvimento de ciência, fundamentais para melhorar a qualidade de vida da nossa população”, afirma Erik Araújo, gerente sênior de pesquisa e desenvolvimento da Hydro.

Os projetos apoiam três linhas de pesquisa: estudos dos efeitos psicológicos do isolamento social para criação de programas que ajudem a promover o bem-estar das pessoas durante e após a pandemia; uso da ciência de dados para elaboração de modelos epidemiológicos aderentes à realidade dos municípios de Barcarena e Paragominas, no Pará; e o desenvolvimento de respiradores de baixo custo, como equipamento auxiliar emergencial nos centros de terapia intensiva. Todos os projetos poderão ser adaptados para outras cidades da região Norte e demais regiões do país.

“É muito oportuna essa parceria da Hydro com a UFPA, para desenvolver pesquisas relacionadas com a Covid-19. Somente por meio de abordagens científicas de excelência e inovadoras, a sociedade poderá ter acesso a informações confiáveis, num momento tão difícil para a população brasileira”, afirma a professora Iracilda Sampaio, pró-Reitora de Pesquisa e Pós-Graduação da UFPA.

O projeto ocorrerá em quatro etapas: análise crítica do perfil socioeconômico-epidemiológico da população com Covid-19; identificação dos principais fatores que podem dificultar o combate à doença; elaboração de modelos epidemiológicos aderentes à realidade local e identificação das principais consequências sociais, econômicas e ambientais da pandemia.

Após essas etapas, serão propostas ações de controle e mitigação da Covid-19 e um modelo epidemiológico personalizado será apresentado. Os resultados podem apoiar as autoridades locais também no diagnóstico da doença e na criação de políticas públicas para enfrentar a pandemia.

O segundo projeto vai analisar as reações emocionais ao isolamento social na situação de pandemia da Covid-19 por meio de pesquisas observacionais, descritivas e exploratórias. O objetivo é promover o bem-estar das pessoas durante e após a pandemia.

O terceiro projeto da parceria é o desenvolvimento de respiradores de baixo custo que podem ser usados por pacientes de gravidade intermediária, liberando ventiladores mecânicos para pacientes de alta gravidade. Testes preliminares já estão em andamento após a conclusão do projeto conceitual e a montagem do protótipo. Os próximos passos envolvem a adaptação de acessórios eletrônicos, o projeto final e a calibração, últimos testes e o lançamento do equipamento otimizado.