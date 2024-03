Paraenses vão ter março com chuvas contínuas, trovoadas e vendavais

Com o término de fevereiro, os paraenses devem atentar para a chegada do mês mais chuvoso no Pará. Março contará com chuvas fortes especialmente na Grande Belém e na região do litoral paraense, nordeste do Estado. A previsão é do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), com sede em Belém do Pará. "Haverá chuva em todo o Pará, com chuvas mais concentradas em algumas regiões, como, por exemplo, o índice pluviométrico sairá da faixa de 250 milímetros no sul do Pará para 450 milímetros no litoral, no nordeste do Estado", destaca, nesta quarta-feira (28) o meteorologista do Inmet, José Raimundo Souza.

Em março, o paraense terá chuva na maioria dos dias. Como repassa José Raimundo Souza, dos 31 dias do mês 25 terão registro de chuva. Na Grande Belém, a média de chuvas em março é 506,3 mm. No entanto, o índice na região metropolitana da capital do Pará deverá se situar na faixa de 450 a 500 mm, ou seja, 10% a menos da média histórica prevista.

Na Grande Belém, pela manhã, o céu permanecerá parcialmente nublado e, no final da tarde para noite, ocorrerão chuvas com distribuição irregular, ou seja, pode chover forte em um bairro e não chover ou chover menos em outro perímetro urbano. A maior incidência de chuvas deverá ser verificada no oeste de Belém, abrangendo os bairros da Campina e da Cidade Velha.

Essas chuvas são provocadas pela presença da Zona de Convergência Intertropical com nuvens desse tipo na Grande Belém e no litoral nordeste do Pará. "As chuvas na Grande Belém ocorrerão de forma contínua, com algumas interrupções, como a verificada de ontem (27), terça-feira, para hoje (28)", observa José Raimundo Souza.

A previsão de trovoadas e vendavais na Grande Belém e no litoral paraense se dá pela incidência a cada sete dias de três fenômenos meteorológicos: Zona de Convergência Intertropical, Vórtice Ciclônico (ventos fortes em alto nível da atmosfera) e Alta da Bolívia (circulação de ventos nos altos níveis da atmosfera).

Temperaturas

Em todo o Estado, as temperaturas serão baixas, dada a incidência de chuvas ao longo do mês. Na Grande Belém, a temperatura mínima deverá ficar entre 22 a 23.5°C, e a máxima, entre 30 a 33°C. Em Belém, nos últimos dias de fevereiro, houve queda de temperatura à noite.

Outras regiões do Pará

No litoral, a média histórica de chuva de março é de mais de 500 mm, mas estão previstos 450 mm para esse terceiro mês de 2024. O sudeste do Pará terá chuva, com um índice variando de 260 a 340 mm, isto é, quase atingindo a média de 342 mm. Isso quer dizer que haverá dias com sol, mas também com chuvas.



No norte do Pará, abrangendo a região do Marajó, vai chover próximo da média histórica do mês de 500 mm. O índice na região deverá ficar entre 400 a 450 mm. No oeste e sudoeste do Estado, deverá chover em torno de 360 mm, perto dos cerca de 400 mm da média histórica. No sul do Pará, deverá chover em torno de 250 a 320 mm, ou seja, dentro da média, de 270 mm.