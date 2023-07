Paraenses preferem Alter do Chão para curtir o verão no Pará

Chegamos na metade do mês de julho, que reúne férias escolares e o auge do verão no Pará. Período, que tradicionalmente, é o mais aproveitado no Estado, com viagens. Praia de água salgada ou doce, rios, igarapés, são algumas das opções encontradas no Pará.

O Grupo Liberal realizou enquete nas suas redes sociais para saber qual destino é o preferido para o internauta curtir as férias de julho. No Twitter, Alter do Chão, um dos distritos do município de Santarém, recebeu 40% dos votos. O local está às margens do Rio Tapajós e entrega uma beleza natural única.

Com 20% dos votos ficou Salinas, 17%, Cotijuba e 15% prefere Algodoal.

Alter do Chão foi eleita pelo Ministério do Turismo como um dos destinos tendências, além disso, o local é conhecido como o caribe brasileiro. No local, é possível desfrutar das praias, como a Ilha do Amor, Ponta de Pedras, Pindobal e Ponta do Cururu. Outros passeios que não podem ficar de fora do roteiro são: Floresta Encantada, Trilha na Serra da Piroca/Piraoca, Canal do Jari e Flona Jamaraquá.

O público no Instagram, optou por outro destino. Salinas recebeu o maior número de votos, com 37%. Banhada pelo oceano Atlântico, a cidade localizada no nordeste paraense, possui uma grande estrutura para receber veranistas e visitantes.

Com muita infraestrutura disponível em resorts e hotéis, Salinas também possui na praia complexos de restaurantes e bares, que disponibilizam gastronomia regional e festa com shows nacionais. Nas férias de julho, o local fica cheio de veranistas, que além de aproveitar as praias dispostas em gigantescas faixas de areia, a água salgada e os passeios, permitem uma conexão com a natureza. Além disso, é possível aproveitar ainda a orla recém inaugurada, que permite o acesso a boa gastronomia a e bons cliques.

No Facebook, os internautas ‘pensam’ igual ao Twitter. Alter do Chão recebeu o maior número de votos, seguido de Salinas, Algodoal e Cotijuba.

Para quem quer aproveitar as belezas paraenses, o mês de julho ainda terá mais dois finais de semanas.

Saindo de Belém, as viagens de Cotijuba e Algodoal, combinam o trajeto com veículos terrestres e aquáticos. Para Alter do Chão, a viagem pode ser feitas de avião ou por automóveis. Já Salinas, é possível chegar com veículos terrestres, mas também existe a disponibilidade de um voo semanal para a cidade.