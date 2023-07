Domingo em Mosqueiro tem passeio ciclístico e muito sol para veranistas

O domingo é de muito sol e esportes na ilha de Mosqueiro. As praias da ilha de Mosqueiro estiveram com movimentadas, mas sem sufoco. Os maiores movimentos foram registrados no Chapéu Virado, Murubira e Ariramba. A praia do Farol recebeu aproximadamente 300 ciclistas que participaram do 9º Pedal de Verão. Os esportistas percorreram um trajeto de 70 km, de São Brás, até a ilha. Os amantes do ciclismo comemoraram a chegada pelo trajeto de durou quase cinco horas.

Um dos grupos que comemorou com novas medalhas a chegada forma os Piratas da Bike. O grupo é composto por 30 ciclistas. Do pedal do Verão participaram 10 membros. Os ciclistas Sidney Ribeiro, de 40 anos, e Marcelo Gomes, de 20, fazem do ciclismo uma paixão familiar. Sidney é presidente do Piratas e levou o filho para uma mudança positiva de vida. Sidney que é gerente de oficinas conseguiu largar a bebida pelo ciclismo.

“Para mim, em particular, é algo que fez muito bem. Eu bebia muito e quando adquiri a prática desse esporte consegui superar a parte da bebida. Esse tipo de atividade gera união entre as pessoas. Conheci pessoas que tem um gosto em comum a compartilhar”, declarou Sidney.

O organizador do 9º Pedal do Verão Claudio Santos, do Grupo Trilhas e Rumos, considerou que o evento é importante para ajudar a fomentar o turismo na ilha. “A gente quer agradecer o apoio da Prefeitura Municipal de Belém. A 9ª edição do Pedal do Verão teve alto nível. Ciclistas de mais de 30 municípios e seis estados. Nossa grande satisfação pelo apoio que a prefeitura prestou a esse evento. Certamente aumento o turismo e trouxe um incentivo a qualidade de vida e prática do esporte, e acima de tudo contribuímos com a economia da ilha”, afirmou.

Na praia muitos veranistas aproveitaram o sol forte. Durante todo o dia Mosqueiro não teve nenhum sinal de chuva. A família do técnico de segurança Alan Assis, de 35 anos, apreciava a praia. Junto com ele, estavam a esposa Aline Tavares, 25 anos, a filha Antonela Assis, de seis anos, e mãe de Alan, Maria Assis, de 51. “Está movimentado, a segurança está boa, o clima também e o ambiente está agradável”, falou.

A família já levou a bebida em um isopor par economizar e ser mais confortável. Segundo ele, o terceiro domingo em Mosqueiro teve praias mais movimentadas que nos finais de semana anteriores. “O movimento está agradável. O trânsito também estava bom, não estava tão engarrafado”, contou o técnico que pretendia voltar para Belém às 18h.

O vendedor de boias e brinquedos de praia Osvanildo Nogueira, 58 anos, do bairro da Marambaia, no início da tarde já tinha vendido quase todos os seus produtos. Osvanildo que trabalha há 20 anos como ambulante vende produtos nas praias de Mosqueiro em julho e dezembro. “Esse terceiro domingo está bom. Graças a Deus. Estava vendendo baldes e aquelas boias. Boia hoje eu trouxe 20 e já vendi todas. Os baldes eu trouxe sessenta e estou somente com nove baldes”, comemorou.

Para ele, as vendas do ano passado estavam melhores. Ele acredita que a concorrência com muitos vendedores ambulantes dificultou um pouco as vendas. “No Verão passado eu creio que dava mais gente, mas não sei também, porque vai aumentando o índice de vendedor conforme o desemprego do pessoal. Tem muito vendedor”, verificou.