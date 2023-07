Domingo tem manhã de sol mais movimentada na Praia do Atalaia, em Salinópolis

O domingo (16) teve visivelmente o dia mais movimentado do terceiro final de semana de julho, na Praia do Atalaia, em Salinópolis, nordeste do Pará, mesmo com mais uma manhã de maré baixa. Entre a já comum fila de carros que desciam a rampa do Atalaia para acessar a praia, muitos ônibus de excursão trazendo veranistas de todo o Estado - muitos dos quais, conhecendo o “Sal” pela primeira vez.

A operadora de loja Jucicleide Mesquita Bezerra, de 37 anos, veio em um desses ônibus com mais de 30 pessoas, que desembarcaram direto na Praia do Atalaia. O piquenique é uma realização dos moradores da comunidade Antiga Ibifan, próxima à rodovia Augusto Montenegro, em Belém, que está organizando passeios ao longo de todos os domingos dos finais de semana de julho. Os próximos destinos são Mosqueiro e Ajuruteua (Bragança). Ela estava maravilhada ao conhecer uma praia de água salgada.

“A gente está muito agradecida. É, de fato, uma experiência inexplicável, porque é algo que a natureza traz para a gente, uma abertura de conhecimento da nossa mente, para que a gente possa entender que sempre podemos um pouco mais. Estou gostando muito de estar aqui na companhia da equipe de nossa comunidade, conhecendo a água salgada - só conhecíamos praia de água doce - e a comida da praia. Tudo muito bom”, destaca a operadora de loja.

Casal Mariana Tófola e Rodolfo Pereira se conheceram no kitesurf. Eles têm Salinas como local predileto para a prática da modalidade (Thiago Gomes/O Liberal)

Com a maré baixa formando uma longa faixa de areia até a praia, os banhistas aproveitaram também para praticar esportes, como futebol, vôlei, pipa e até kitesurf. Os noivos Mariana Tófola e Rodolfo Pereira, há 30 dias do casamento, praticavam kitesurf na manhã deste sábado (15), lembrando o esporte que foi fundamental para a história de amor deles.

“Quando começamos a praticar esse esporte, ainda não nos conhecíamos e a gente se conheceu exatamente dentro d’água. Quando eu estava terminando minhas aulas, ele começou a me ajudar, porque embora eu já tivesse feito o curso, ainda não conseguia velejar sozinha - no começo, é um pouco difícil. E foi assim que eu conheci ele”, diz a praticante de kitesurf.

Rodolfo destaca, ainda, que Salinópolis é um dos melhores lugares do país para a prática. “A gente já rodou muitos lugares do Brasil, mas nenhum lugar é como Salinas. Aqui, a gente tem uma faixa de areia grande, uma certa tranquilidade na maré, ou seja, dá pé, o que dá mais segurança para o praticante. Em outros lugares você já não consegue, são muitas ondas. E, para quem gosta de ondas grandes, você também consegue brincar aqui quando a maré está enchendo, então você pega os dois cenários”, explica o praticante.