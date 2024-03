Paraense vai ter sol na sexta-feira (29), chuva no sábado (30) e sol no domingo (31), diz Inmet

A previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) para este final de semana é de sol pela manhã e chuvas à tarde nas regiões do , com a Sexta-Feira Santa e Domingo de Páscoa sendo dois dias ensolarados para quem quer aproveitar o feriado nas áreas de praia do Pará. A informação foi repassada pelo meteorologista José Raimundo Souza, do Inmet, nesta quarta-feira (27).

"A Sexta-Feira Santa deverá chuvosa no sul do Pará, mas no sábado e domingo, será com sol pela manhã e chuva à tarde. Nós deveremos ter na Região Metropolitana de Belém nesses três dias, a Sexta-Feira Santa, o Sábado Santo e o Domingo de Páscoa, sol pela manhã e chuva à tarde. No litoral, para onde as pessos costumam se deslocar por ocasião do feriado e final de semana, e também no sudeste, o sábado deverá amanhecer com o tempo nublado a encoberto e chuvas. Já no domingo (31), já vai ter sol pela manhã e chuva à tarde", detalha José Raimundo.

Haverá concentração de chuva na RMB envolvendo a Ilha de Cotijuba, Outeiro e Mosqueiro, com tempo pela manhã com sol entre nuvens e algumas pancadas de chuva (tipo de chuva intensa de curta duração) no período da tarde. "Não temos tempestades severas. Isso até sexta-feira. Quando der o sábado e domingo, também as chuvas são mais à tarde, vai aumentar um pouco o volume de chuvas, que deve passar de 10 milímetros, talvez, no máximo, 20 milímetros de chuva", repassa o meteorologista do Inmet.

De modo geral, por ser março, o mês mais chuvoso do ano, "o belenense vai passar a Semana Santa com um tempo mais ou menos bom, ou seja, vai ter sol e tem aquela chuva da tarde, mas não vai ter aquela chuva de passar a noite toda ou o dia todo". As chuvas no Estado são provocadas basicamente pela localização de uma Zona de Convergência Intertropical, que abrange nuvens de chuva.

Temperaturas

Na Grande Belém, a temperatura máxima está chegando em 33°C, com esses dias com sol, principalmente, das 11h às 14h. A temperatura mínima situa-se entre 23 e 24°C. Então, a média para esses dias da Semana Santa abrange a temperatura máxima de 32 para 34°C.

Na região litorânea, de praias, a temperatura máxima fica entre 30 e 32°C e a mínima entre 23 a 25°C.