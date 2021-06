Vacinação contra a covid-19 deve avançar para acima de 40 anos em todo o Estado, nesta semana

O Pará vai receber mais 217 mil doses da vacina contra a covid-19 nesta segunda-feiraNeste domingo (20), o governador Helder Barbalho, anunciou a chegada de mais 217 mil doses da AstraZeneca no Estado. Os imunizantes devem desembarcar em Belém na madrugada desta segunda-feira (21).

#VemVacina💉🙂 Ótima notícia para esse domingão. Vamos receber mais 217 mil doses de AstraZeneca para 2ª dose. Fique atento ao calendário de vacinação da sua cidade e bora vacinar! pic.twitter.com/e2Pati7nyb — Helder Barbalho (@helderbarbalho) June 20, 2021

De acordo com o chefe do Executivo, as vacinas serão direcionadas para os pacientes que já receberam a primeira dose do imunizante completarem o ciclo vacinal.

O planejamento, ainda segundo o governador, é iniciar a vacinação das pessoas a partir de 40 anos já na próxima semana em todo o Pará.