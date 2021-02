Pará tem mais de 64 mil vacinados contra a covid-19

O Vacinômetro do Pará registrou 64.047 pessoas vacinadas contra a covid-19 até a atualização das 18h desta quarta-feira (3). Desse total, receberam a primeira dose do imunizante 61.493 profissionais de Saúde, 1.985 indígenas aldeados e 569 idosos (superior à meta) que vivem em instituições de longa permanência. Confira o Vacinômetro AQUI.

A meta da primeira fase da campanha de vacinação no Pará é imunizar 157.216 pessoas, sendo 132.873 trabalhadores da Saúde, 23.810 indígenas e 533 idosos institucionalizados. Os percentuais de cobertura que extrapolam 100%, são decorrentes das doses aplicadas além da população base programada.



Ao todo, o estado já recebeu 251.240 doses de vacinas contra a covid-19, em três carregamentos. No dia 18 de janeiro. chegou o primeiro lote, com 173.240 doses da Coronavac, produzida pela farmacêutica Sinovac em parceria com o Instituto Butantan.

O segundo lote chegou no dia 24 de janeiro, com 49 mil doses do imunizante produzido pela Universidade de Oxford com a Astrazeneca, cuja segunda dose é aplicada dentro de três meses. No último dia 25, desembarcaram em território paraense mais 29 mil doses da Coronavac/Sinovac.



Uma força-tarefa dos órgãos de Segurança Pública garantiu que a distribuição das vacinas, aos 144 municípios, fosse realizada em até 24 horas após a chegada a Belém. De acordo com a Secretaria de Comunicação do Estado (Secom), na terça-feira (2), o governo estadual enviou à região Oeste 11.503 doses de vacinas, destinadas exclusivamente para imunizar idosos acima de 80 anos, moradores de municípios das regiões Baixo Amazonas, Tapajós e Calha Norte.



“O governo estadual, por meio da Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa), organizou a logística para entregar as vacinas assim que elas chegassem ao Pará, e todo o trabalho de distribuição para as 13 Regionais de Saúde e municípios da Calha Norte e Marajó aconteceu em 24 horas. Nossa preocupação é que todos os 144 municípios paraenses tenham acesso aos insumos e às vacinas, e o Estado não está medindo esforços neste momento para viabilizar isso", reforçou o titular da Sespa, Rômulo Rodovalho.



Em nota divulgada na última terça-feira, a Sespa informou que uma nova remessa da vacina Coronovac poderia ser enviada ao Pará pelo Ministério da Saúde ainda nesta quarta-feira (3). No entanto, em uma nova nota divulgada nesta quarta, a Sespa informou que "ainda não há previsão por parte do Ministério da Saúde para o envio de novas remessas ao Pará".