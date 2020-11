Pará tem 265.562 casos novos e 6.861 óbitos por covid-19

O Estado do Pará possui, até as 18 horas desta sexta-feira (20), 265.562 casos e 6.861 óbitos, de acordo com informação repassada pela Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa).

"Confirmamos mais 89 novos casos e 01 óbito cadastrados hoje e que ocorreram nos últimos sete dias. Em relação à subnotificação das prefeituras, confirmamos mais 663 casos e 05 óbitos ocorridos em dias anteriores", comunica a Sespa.

Agora, são 247.967 pacientes recuperados da doença. Os casos descartados são 35.468, e há 602 em análise. A taxa de letalidade do Pará é de 2.58%. Mais informações em covid-19.pa.gov.br.