Pará registra aumento de estudantes no Concurso Canguru de Matemática

As inscrições para o Concurso Internacional Canguru de Matemática 2025 estão abertas. O prazo final para inscrições em todo o Brasil é 14 de março. As escolas públicas e privadas, além das Secretarias de Educação Estaduais e Municipais, podem se antecipar e garantir a inscrição para cadastrar os estudantes do 3º ano do Ensino Fundamental I até o 3º ano do Ensino Médio.

A prova, a ser aplicada entre 21 e 26 de março de 2025, é composta por questões que priorizam o raciocínio lógico e as estratégias de solução de problemas e aproximam a matemática do cotidiano dos estudantes. A prova da Olimpíada será dividida em seis níveis e o conteúdo será de acordo e ordem crescente de dificuldade. A estrutura contará com questões de grau fácil, médio e difícil. O conteúdo exigido possui foco tanto em habilidades de raciocínio quanto em conhecimento técnico. São premiados os estudantes com as melhores pontuações, conforme regulamento, nas categorias ouro, prata, bronze e honra ao mérito. Também há certificados de participação para estudantes participantes e professores organizadores do Canguru na escola, bem como medalhas nas quatro categorias de premiação.

Cristina Diaz, CEO da UPMat Educacional - EdTech responsável pela organização do Concurso Internacional Canguru de Matemática no Brasil, comenta o sucesso da última edição e destaca a importância do evento com a comunidade internacional: "O crescimento do número de escolas participantes é um marco que nos enche de orgulho. Este aumento mantém o Brasil na primeira posição como o País com o maior número de participantes da Comunidade Internacional da Association Kangourou sans Frontières (AKSF), pelo quarto ano consecutivo. Com isso, os estudantes brasileiros que participam do Canguru representam mais de 20% dos participantes em todo o mundo”.

O concurso é conhecido por transformar o ensino tradicional da Matemática e apresentar uma abordagem mais leve e divertida, que engaja e motiva crianças e adolescentes. Após um crescimento impressionante de 47% no número de escolas participantes em 2024, com mais de 1,3 milhão de estudantes de mais de 6.600 escolas públicas e particulares em mais de 1.100 municípios. Para 2025, a meta é que mais de 10 mil escolas privadas e públicas inscrevam seus estudantes. No Pará, a participação dos estudantes teve aumento expressivo de 2024 em relação a 2023: o número de inscritos cresceu de 83,2% e o de medalhistas teve aumento de 59,2%

Prova de 2025 foi desenvolvida no Brasil

Além de comemorar os números históricos, a UPMat se prepara para um evento inédito em outubro de 2025. Pela primeira vez na história, o Brasil receberá a Comunidade Internacional da Association Kangourou sans Frontières (AKSF), composta por mais de 200 especialistas em matemática e educação de mais de 100 países. O grupo, responsável pela elaboração da prova global do Concurso Internacional Canguru de Matemática 2025, se reunirá em Santos (SP) para um encontro que promete fortalecer as práticas pedagógicas e promover a excelência no ensino da matemática em nível internacional.

“Receber a Comunidade Internacional AKSF no Brasil é um reconhecimento do compromisso que temos com a educação em nosso país e uma excelente oportunidade de celebrar o impacto do trabalho da AKSF nas vidas de tantas crianças, jovens e professores brasileiros. Queremos que mais escolas se juntem a nós em 2025 para continuarmos a disseminar o amor pela matemática de forma divertida e acessível", finaliza Cristina Diaz.

Serviço/Inscrições:

Inscrições: Até 14 de março de 2025

Requisito de inscrição de estudantes: 3º ano do Ensino Fundamental I até o 3º ano do Ensino Médio, matriculados regularmente em escolas públicas e privadas

Prova: 21 a 26 de Março de 2025, presencial e online nas escolas, em mais de 100 países

Informações detalhadas: Regulamento | Cronograma | Site oficial

As escolas são as responsáveis pelas inscrições dos estudantes, sem número limite para inscritos