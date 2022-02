Pará recebe novas doses de vacina AstraZeneca nesta terça-feira

Chegou ao estado do Pará, na manhã desta quarta-feira (02), mais uma remessa de vacinas contra a covid-19 enviada pelo Ministério da Saúde. São 174.000 doses da vacina AstraZeneca, destinadas à aplicação de doses de reforço nos 144 municípios paraenses. Esse quantitativo de vacinas ainda será contabilizado pela Sespa.

Com essa remessa, o Pará totaliza 14.083.740 de doses de vacinas recebidas do MS.

Logo que chegam no aeroporto internacional de Belém, os lotes são recebidos, conferidos e organizados pela equipe de logística da Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) para serem enviados aos 13 Centros Regionais de Saúde para distribuição aos municípios por via terrestre, aérea e fluvial.

O planejamento da Sespa inclui a distribuição das doses, assim como dos insumos para todos os municípios e cada um deles recebe as doses de acordo com o quantitativo populacional e a atual etapa de vacinação.

Para o transporte aéreo das vacinas tem sido fundamental a parceria com a Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), por meio do Grupo Aéreo de Segurança Pública (Graesp), que garante segurança e rapidez na entrega das doses aos municípios mais distantes.

O secretário de Estado de Saúde Pública, Rômulo Rodovalho, tem destacado a importância do trabalho em conjunto com outros órgãos estaduais para o controle da pandemia de covid-19 desde 2020 no Pará.

“Além do Graesp, temos parcerias em diversas ações para oferecer à população testes rápidos e atendimento médico em casos leves e moderados. Atualmente, por exemplo, retomamos com a Policlínica Itinerante para levar testagem de covid-19 a vários municípios, possibilitando diagnóstico precoce e tratamento da doença e continuamos apoiando as gestões municipais nas estratégias de vacinação”, comentou o titular da Sespa.

Vacinômetro

Conforme a última atualização do Vacinômetro, o Pará havia recebido 13.909.740 doses de vacina do Ministério da Saúde, sendo 4.747.285 da AstraZeneca, 3.544.075 da CoronaVac, 5.401.770 da Pfizer e 216.610 da Janssen.

Do total de doses recebidas, 13.209.124 foram enviadas para os 144 municípios, tendo sido aplicadas 12.141.652 doses, sendo, 5.967.81 como 1ª dose, 5.500.772 como 2ª dose ou dose única e 673.029 como como 3ª dose, o que corresponde a 79,91% de cobertura vacinal com a 1ª dose, 73,66% com a 2ª dose ou dose única e 9,01% com a 3ª dose.

Serviço: As informações sobre a vacinação são fornecidas pelas Secretarias Municipais de Saúde. A população pode acompanhar o andamento da campanha em todo o Estado na página do Vacinômetro (http://www.saude.pa.gov.br/vacinometro/).