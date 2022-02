Pará recebe mais 144.300 doses de vacina contra a covid-19

Chegaram ao Pará mais doses de vacina contra a covid-19, na tarde desta quarta-feira (23). Ao todo, 144.300 doses da vacina Janssen serão distribuídas por todo o Estado. Com a remessa enviada pelo Ministério da Saúde, o Pará chega já recebeu 15.250.765 doses de imunizantes contra o coronavírus.

O planejamento da Secretaria de Saúde (Sespa) é repassar as vacinas com doses de acordo com o quantitativo populacional. A secretaria, inclusive, recomanda que as pessoas que completaram o ciclo básico de imunização busquem a dose de reforço.

O Pará já vacinou com 12.742.541 doses, sendo 6.094.904 como 1ª dose, 5.549.076 como 2ª dose ou dose única e 1.098.561 como 3ª dose, o que corresponde a 81,61% de cobertura vacinal com a 1ª dose, 74,30% com a 2ª dose ou dose única e 14,71% com a 3ª dose.