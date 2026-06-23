Pará recebe doses da vacina para ampliar proteção infantil contra pneumonia e meningite

O Pará recebeu um lote inicial de 26.830 doses da vacina Pneumo 20, novo imunizante incorporado ao Sistema Único de Saúde (SUS) para reforçar a proteção de crianças menores de 5 anos contra doenças graves causadas pela bactéria pneumococo, como pneumonia, meningite e otite. A estratégia nacional de imunização foi lançada no último fim de semana pelo ministro da Saúde, Alexandre Padilha.

As doses enviadas ao estado fazem parte da primeira remessa de 573,7 mil unidades distribuídas pelo Ministério da Saúde aos estados brasileiros. A previsão é que mais de 6,1 milhões de doses sejam disponibilizadas em todo o país até o fim deste ano.

Segundo o ministro Alexandre Padilha, a nova vacina representa um avanço na proteção infantil por oferecer cobertura contra 20 sorotipos da bactéria pneumococo, número superior ao das formulações anteriormente utilizadas pelo SUS.

A Pneumo 20 amplia a proteção contra os sorotipos mais associados a casos graves de doença pneumocócica invasiva, incluindo os tipos 3, 6A e 19A. Além da prevenção de pneumonia e meningite, o imunizante também reduz o risco de otite média, condição que pode provocar perda auditiva e complicações severas.

Dados da Organização Mundial da Saúde (OMS) apontam que a doença pneumocócica é uma das principais causas de mortalidade infantil por enfermidades preveníveis. No Brasil, entre 2023 e 2025, foram registrados 4,6 mil casos de meningite pneumocócica e 1,4 mil mortes relacionadas à doença.

A nova vacina será ofertada gratuitamente para crianças menores de 5 anos, povos indígenas acima dessa faixa etária sem histórico vacinal com pneumocócica conjugada, idosos acamados ou institucionalizados com 60 anos ou mais e pessoas com condições clínicas especiais atendidas pelos Centros de Referência para Imunobiológicos Especiais (CRIEs).

Durante o período de transição, o esquema vacinal infantil será composto por uma dose da Pneumo 20 aos 2 meses de idade, uma dose da Pneumo 10 aos 4 meses e uma dose de reforço da Pneumo 20 aos 12 meses. Após o término dos estoques da Pneumo 10, o calendário passará a utilizar exclusivamente a Pneumo 20.