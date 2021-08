Pará prestes a iniciar a vacinação de adolescentes

Adolescentes, na faixa de 12 a 17 anos, aguardam ansiosamente pela vacinação contra a covid-19, o que poderá ser anunciado a qualquer momento pelos gestores do setor da saúde em Belém e no Estado como um todo. Dirigentes das secretarias municipais e da Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) atuam no sentido de concretizar essa meta. Ainda nesta quinta-feira (19), a Sespa informou que "aguarda autorização da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) para iniciar a vacinação desse público, bem como aguarda também o envio, pelo Ministério da Saúde, de doses específicas para tal faixa etária, para assim finalizar o planejamento". O órgão explicou que "até o momento, apenas o imunizante da Pfizer está autorizado para o público desta faixa etária".

Já a Secretaria Municipal de Saúde de Belém (Sesma) informou não existir previsão para começar a vacinação de adolescentes, mas expôs que "aguarda a chegada de novas doses para iniciar a vacinação desse grupo".

"A Secretaria Municipal de Saúde (Sesma) informa que só irá iniciar a vacinação de adolescentes de 12 a 17 anos contra covid-19 depois que essa faixa etária estiver inserida no Plano Nacional de Imunização do Ministério da Saúde. A Sesma deve iniciar a vacinação para essa faixa etária, assim que tiver doses disponíveis, mas só para quem tem comorbidades e deficiência seguindo as normativas da lei N° 14.190 que incluiu crianças e adolescentes com comorbidades na vacinação contra a covid-19", repassou o órgão.

A Sesma adiantou que a vacina que será disponibilizada para os adolescentes, quando houver a vacinação, será a Pfizer, a única autorizada até o momento pela Anvisa.

Anvisa

À reportagem integrada de O Liberal a Anvisa informou nesta quinta-feira (19) que "a vacina da Pfizer é a única aprovada pela Anvisa para a faixa etária de 12 a 18 anos". "A aprovação é para qualquer pessoa nesta faixa etária", salientou. Como explicou a Agência, "o laboratório Janssen recebeu autorização para condução de estudos com menores de 18 anos no Brasil e está realizando sua pesquisa". "A Coronavac fez a solicitação de aprovação para a faixa de 3 a 17 anos, mas a Anvisa não autorizou diante da ausência de informações completas se segurança e eficácia para esta faixa etária", acrescentou.

A partir do avanço da vacinação no País, estados traçaram calendários e até mesmo a liberar a vacinação de adolescentes entre 12 e 17 anos , com comorbidades ou não. Manaus (AM) iniciou a vacinação desse público na terça-feira (17), e, na quarta-feira (18), foi a vez de São Paulo passar a imunizar adolescentes.