Vacinação contra covid-19 atingiu apenas 0, 76% da população paraense

Todos os 144 municípios do estado do Pará já receberam doses do total de 251,44 mil vacinas que o Estado tinha disponível nos três lotes encaminhados pelo Ministério da Saúde, desde o último dia 18, sendo 222,24 mil da Coronavac e 29,2 mil da Oxford. De acordo com o site Vacinômetro, do Governo do Pará, o Estado já aplicou 66.025 mil doses de vacinas. Isto é apenas 26,26% das 251,44 mil doses, até 18h desta quinta-feira (4).

Assim, faltam 185,41 mil doses (73,73%) a serem aplicadas. A utilização das 66.025 mil doses já atingiu somente 0,76% da população paraense, a qual soma 8,7 milhões de habitantes, segundo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em 2020.

Já de acordo com o Consórcio de Imprensa, no Brasil, já foram 3.043.108 pessoas vacinadas. Isto equivale a 1,44% da população brasileira e 34,41% das doses recebidas pelos estados brasileiros.

Ainda de acordo com o site Vacinômetro do Governo do Pará, no Estado, a meta na primeira etapa é vacinar 126,06 mil pessoas. Delas, 101,71 mil (70%) do total dos trabalhadores de saúde, 23,81 (100%) do total da população indígena e 533 (100%) do total da população idosa institucionalizada.

Municípios

No ranking de vacinação, dos 144 municípios paraenses, Belém, capital do Estado recebeu 39.033 doses e já vacinou 16.423 (47.7%). Os cinco municípios que menos vacinaram foram: Cumaru do Norte com 115 doses recebidas e 38 aplicadas (4.2%); Jacareacanga com 4.888 doses recebidas e 239 aplicadas (4.9%); Anapu, que recebeu 1.112 doses e aplicou 126 (11.4%); Tucumã, o qual recebeu 615 doses e aplicou 70 (12.0%) e Castanhal, com 2.481 doses recebidas e 328 aplicadas (13.1%).

Já os cinco municípios que mais vacinaram a população contra o novo coronavírus (Síndrome Respiratória Aguda Grave - Sars-Cov-2) foram Maracanã, com 224 doses recebidas e 350 aplicadas (160.6%); Prainha: 207;342;159.1%; Concórdia do Pará: 220;304;144.1%; Bujaru: 143;190;142.9% e Colares: 115;158;142.3%.

Os percentuais de cobertura que extrapolam 100% são decorrentes das doses aplicadas além da população base programada. As informações disponibilizadas no Vacinômetro são oriundas do consolidado diário informado pelos municípios à SESPA.