Pará: Festividade homenageia São Benedito, em Gurupá, na Ilha do Marajó

Devotos de São Benedito, em Gurupá, município da Ilha do Marajó, celebram neste ano mais uma edição da festividade em honra ao santo, que recebe como tema “Evangelizar no espírito de Jesus”. A programação religiosa, que é realizada pela Paróquia Santo Antônio de Gurupá, iniciará no próximo dia 9 de dezembro e seguirá até o dia 28 de dezembro. Os preparativos para a festividade iniciaram no último dia 10 de novembro, com a apresentação do cartaz do festejo pela Diretoria de Festa.

No dia 9 de dezembro, o início dos festejos será marcada por uma alvorada, às 4h, momento em que a população vão às casas dos fiéis cantarolar e batucar, seguindo na busca do mastro, elemento central da festa. Já às 17h30, haverá o levantamento do mastro votivo à São Benedito. Ainda como parte da programação do primeiro dia, será realizada a primeira novena na Igreja Matriz.

O ponto alto da festividade será no dia 27 de dezembro, dia em que será celebrada a festa do padroeiro. Às 7h, haverá uma missa campal de solenidade à festividade. Seguindo com a programação, às 17h, a Imagem Peregrina de São Benedito sairá em procissão pelas ruas da cidade. E, às 19h30, mais uma missa será celebrada aos devotos do padroeiro..

A festividade encerra no dia 28 de dezembro. As celebrações litúrgicas iniciam com a santa missa dos “Santos Inocentes”, às 8h30. Às 19h30, outra celebração marcará o final da festividade,

Confira a programação completa

- 9/12 (INÍCIO DOS FESTEJOS)

4h – Alvorada indicando o início dos festejos a São Benedito, seguida da visitação

aos devotos e busca do mastro

17h30 – Levantação do mastro votivo a São Benedito

19h30 – Celebração da 1ª Novena na Igreja Matriz, transmitida pela rádio

comunitária e página do facebook: Paróquia Santo Antônio de Gurupá

- 11/12 (3º DOMINGO DO ADVENTO - DIA DA COLETA NACIONAL PARA A EVANGELIZAÇÃO)

8h30 – Celebração dedicada aos doentes e idosos

19h30 – 2ª Santa Missa

- 16/12 (NOVENA DE NATAL)

19h30 – Início da Solene Novena em preparação ao Santo Natal

- 24/12 (VÉSPERA DO SANTO NATAL)

4h – Alvorada

17h00 – Magnífica procissão fluvial, denominada “Meia Lua”

19h30 – Celebração da Novena

00h – Celebração do Santo Natal “Hoje Nasceu o Salvador”

- 25/12 (NATAL DO SENHOR)

8h30 – Celebração da 2ª Santa Missa do Natal, dedicada às crianças “Paz na terra

aos homens de boa vontade”

19h30 – 3ª Santa Missa do Natal “O verbo se fez carne”

- 26/12 (SAGRADA FAMÍLIA)

8h30 – Santa Missa, dedicada às famílias com a realização do Sacramento do

Matrimônio

19h30 – 2ª Santa Missa “Santo Estevão Protomártir”

- 27/12 (FESTA DO GLORIOSO SÃO BENEDITO DE GURUPÁ)

7h – Missa Campal - Solene da Festividade

17h00 – A imagem peregrina do Glorioso São Benedito passará pelas ruas da cidade

19h30 – 2ª Santa Missa

- 28/12 (ENCERRAMENTO)

8h30 – Santa Missa “Santos Inocentes”

19h30 – Celebração de encerramento dos festejos e do Ano Jubilar das CEBs

Gurupá



(Gabriel Pires, estagiário, sob a supervisão do coordenador do Núcleo de Atualidades, Victor Furtado)