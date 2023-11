Pará está na lista de estados sob alerta de chuva intensa nesta semana, aponta Inmet

O Pará está na lista de 18 estados sob alerta de chuva intensa e ventania, segundo aponta o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). A previsão, divulgada no último domingo (26), indica que no território paraense, assim como nos Estados de Tocantins e Roraima - da Região Norte -, deve chover entre 20 e 30 mm/h nos próximos dias.

VEJA MAIS

Conforme a listagem, os estados que estão sob alerta do Inmet são Pará, Acre, Amazonas, Distrito Federal, Maranhão, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, Rondônia, São Paulo, Bahia, Mato Grosso, Roraima, Goiás, Mato Grosso do Sul, Piauí, Santa Catarina e Tocantins. O levantamento prevê que os índices de chuva apontam até 50 mm/dia, com ventos intensos de até 60 km/h nos estados destacados.

Previsão no Pará

Uma grande área dos estados da Região Norte devem contar com chuvas nos próximos cinco dias. Os volumes podem variar de 20 a 30 mm no Pará, Tocantins e Roraima. No entanto, a população do Amazonas, Acre, Rondônia e Amapá precisa ter cuidados redobrados pois há possibilidade dos volumes de chuvas chegarem a 100 mm nesses locais.

Vale destacar que essa mudança no tempo ainda pode trazer alguns benefícios, como alívio das temperaturas elevadas e contribuir para reposição de água no solo, elevação dos níveis dos rios e para diminuição dos riscos de incêndio. As pastagens devem ser beneficiadas com o período mais úmido, revertendo aos poucos o quadro de estiagem e seca.

Segunda-feira (27)

A temperatura máxima chega a 32ºC, no entanto a mínima fica em 25ºC. Há possibilidade de chuvas isoladas durante a tarde e noite.

Terça-feira (28)

A temperatura máxima chega a 33ºC, no entanto a mínima fica em 25ºC. Há possibilidade de chuvas isoladas durante a tarde e tempo nublado durante a noite.

Quarta-feira (29)

A temperatura máxima chega a 33ºC, no entanto a mínima fica em 25ºC. Há possibilidade de muitas chuvas e tempo nublado durante a tarde e noite.

Quinta-feira (30)

A temperatura máxima chega a 33ºC, no entanto a mínima fica em 25ºC. Há possibilidade de muita chuvas e ventos durante a tarde e noite.

Sexta-feira (1)

A temperatura máxima chega a 35ºC, no entanto a mínima fica em 24ºC. Há previsão de tempo nublado com leve chuva durante a tarde e noite.