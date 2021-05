Pará contabiliza até este domingo 508.726 casos de Covid-19 e 14.264 óbitos

O portal de monitoramento e transparência da covid-19 no estado do Pará, de responsabilidade da Secretaria Estadual de Saúde (Sespa), confirma mais 60 novos casos e 8 óbitos cadastrados, neste domingo (23) e que ocorreram nos últimos sete dias. Em relação à subnotificação das prefeituras, a secretaria confirma mais 218 casos e 23 óbitos ocorridos em dias anteriores. Agora, são 508.726 casos e 14.264 óbitos.

O quadro atualizado mostra também que existem 36 casos em análise, 86.546 descartados e 475.260 recuperados. Com relação aos novos óbitos confirmados nos últimos sete dias, a Sespa informou que ocorreu um em Belém, um em Canaã dos Carajás, cinco em Parauapebas e um em Tucumã.

O monitoramento faz a contagem também da ocupação dos leitos administrados pelo governo do estado. Um fato curioso é que em um dia houve aumento na ocupação dos leitos pediátricos, tanto no clínico como de UTI. No último sábado, a ocupação de leito Clínico Pediátrico era de 28,57%, já no domingo passou para 42,86%. A UTI Pediátrica que estava com ocupação de 25,00% passou para 41,67%.

O leito clínico adulto estava com 50,32% e o leito de UTI Adulto estava com 72,56%. E o leito de UTI neonatal segue com 0% de ocupação. A atualização ocorreu às 18 horas deste domingo (23). O detalhamento de casos e óbitos, com gênero, idade e cidade, está disponível no seguinte endereço: covid-19.pa.gov.br.

Confirmados: 508.726

Descartados: 86.546

Em análise: 36

Recuperados: 475.260

Óbitos: 14.264

Ocupação de leitos

Clínico. Total: 787. Disponível: 388. Ocupação: 50,32%

Clínico Pediátrico: Total: 7. Disponível: 5. Ocupação: 42,86%

UTI Adulto. Total: 545. Disponível: 150. Ocupação: 72,56%

UTI Pediátrica. Total: 12. Disponível: 7. Ocupação: 41,67%

UTI Neonatal: Total: 3. Disponível: 3. Ocupação: 0,00%