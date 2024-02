Pacientes pediátricos de unidades de saúde de Santarém participam de ação de carnaval

Pacientes do Hospital Municipal Dr. Alberto Tolentino Sotelo e da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Santarém, no oeste do Pará, entraram no embalo do Carnaval. Colaboradores dessas unidades de saúde levaram animação e cores, proporcionando um momento especial aos pacientes, especialmente as crianças. Com adereços carnavalescos, músicas e coreografias cheias de ritmo, os colaboradores plantonistas de ambas as unidades de saúde formaram o bloquinho da alegria e fizeram a festa para aproximadamente 15 pacientes pediátricos e seus acompanhantes.

Na programação, houve a contação de histórias da vovó Ivanice dos Santos Costa, que encantou as crianças. Ela compartilhou sua experiência de ter iniciado um trabalho voluntário, após vivenciar uma ação semelhante durante o tratamento de um câncer. Após enfrentar a doença, ela encontrou nas narrativas uma forma de se reconectar com a vida, transformando sua experiência em uma missão de espalhar alegria e esperança.

"Quando eu estava em um momento difícil, uma equipe de voluntários me trouxe sorriso em uma ação como essa no hospital. Hoje eu estou aqui retribuindo isso através das historinhas que conto com todo amor e carinho”, disse.

Os trajes para os pequenos foliões foram confeccionados com carinho pelo supervisor técnico de Fisioterapia das duas unidades, Luís Afonso, em parceria com a supervisora do DEEP, Karla Melo. Os mini abadás escritos "Bloquinho da UPA/HMS" com bastante cores fizeram sucesso entre os pacientes que participaram, vestidos a caráter com direito a máscaras de carnaval. A iniciativa da ação é fruto de uma parceria entre os setores de Comunicação, Psicossocial e Fisioterapia, contando com o apoio e animação de todos os profissionais plantonistas.

Durante a festinha, as crianças e seus pais caíram na folia. João Marcelo, 7 anos, que estava em atendimento na UPA, ficou bastante empolgado com a ação. "Eu adorei essa fantasia, amei o look. A música que eu mais gostei de dançar foi 'Balão Mágico' e 'Tchutchuê'. Esse é o meu primeiro carnaval, gostei muito”, contou.

Já para Nicolas Pietro, 8 anos, a iniciativa foi cheia de nostalgia. "Lembrei do carnaval da minha escola que era muito legal." Para a mãe de Nicolas, Marcella Moura, a ação de humanização é muito bem-vinda. "Fui surpreendida com essa festa de carnaval que tem uma importância muito grande para distrair as crianças nesse momento de estar doente em um hospital. Fiquei muito feliz pela iniciativa dos profissionais", relatou.

Samely Domiciano, uma das pacientes em tratamento no HMS, foi surpreendida pela equipe com uma fantasia de princesa para o carnaval do hospital. Para ela, o dia foi mágico. "Eu gostei muito da roupa, estou parecendo uma princesa. Muito legal mesmo”, disse.

Para a presidente do comitê gestor das duas unidades de saúde, Layanna Barbosa, as ações refletem a missão do atendimento humanizado aos pacientes. "Esta ação do carnaval no hospital e na UPA demonstrou o impacto positivo que o amor, atenção e empatia podem ter no bem-estar dos pacientes, reforçando a mensagem de que mesmo nos momentos mais desafiadores há sempre espaço para alegria e esperança. Ver a alegria deles junto com os pais em um momento de descontração foi muito recompensador para toda a equipe”, enfatizou.