Carnaval: bebês do Hospital Municipal de Santarém participam de ensaio fotográfico temático

Bebês que estão internados no berçário do Hospital Municipal de Santarém Dr. Alberto Tolentino Sotelo (HMS) participaram de um ensaio fotográfico com a temática de carnaval, em Santarém, oeste do Estado. Fantasiados de oncinhas, joaninhas, bezerrinhos e tartaruguinhas, as vestimentas foram confeccionadas pela coordenadoria do setor psicossocial da unidade e realizada com a equipe multiprofissional do hospital. No total, oito recém-nascidos participaram do ensaio.

Além de alegrar os corações das mamães e trazer um clima festivo para o hospital, a iniciativa destacou a importância de momentos de leveza, fundamentais para o bem-estar e a humanização do atendimento, explicou a coordenadora do Psicossocial, Narjara Dantas. "Essas fantasias foram produzidas com todo amor e carinho para alegrar as mamães que, por motivos de saúde, ainda não puderam levar seus filhos para casa. Isso reforça toda a dedicação e cuidado da equipe aos bebês”, enfatizou.

Entre a decoração, o painel temático, que serviu de fundo para o ensaio, foi confeccionado voluntariamente pelo artista plástico Lucenildo Oliveira. Com os dizeres “Meu primeiro carnaval”, a frase enfeitou a foto dos recém-nascidos. A ação é fruto de parceria dos setores de Comunicação, Psicossocial, Núcleo de Ensino e Pesquisa e Fisioterapia do HMS.

Entre os pequenos modelos do ensaio, estava o pequeno Levi, filho de Aline Sousa, mãe de primeira viagem. Levi veio ao mundo prematuramente em 27 de janeiro, pesando apenas 1.615 kg e precisou ficar internado na unidade. Para a mãe do bebê a ação trouxe ânimo. "Ele estava para nascer no carnaval, mas acabou adiantando e nasceu com baixo peso. Vê-lo assim, tão fofo, lindo, perfeito, me deixou feliz. O atendimento aqui está sendo maravilhoso, a equipe é excelente. Mas não vejo a hora de poder levá-lo para casa", contou.