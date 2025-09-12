Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Pará chevron right

Pacientes de hospital recebem quimioterapia em casa com bombas elastoméricas, em Castanhal

A iniciativa representa um avanço no cuidado oncológico ao proporcionar mais conforto e qualidade de vida durante o tratamento

O Liberal
fonte

A indicação para uso do equipamento é feita pela equipe assistencial, formada por oncologista, enfermeiro e assistente social. (Divulgação)

Cinco pacientes do Hospital Regional Público de Castanhal (HRPC) já realizam sessões de quimioterapia por meio de bombas elastoméricas, um dispositivo portátil e descartável que garante a administração contínua e controlada dos medicamentos. A iniciativa representa um avanço no cuidado oncológico ao proporcionar mais conforto e qualidade de vida durante o tratamento.

A bomba funciona por pressão de um balão de silicone, sem partes eletrônicas, o que assegura segurança e praticidade. Após o preparo dos quimioterápicos por farmacêuticos especializados na cabine do hospital, o equipamento é entregue ao paciente, que leva para casa e permanece com ele por cerca de 46 horas. Nesse período, pode manter a rotina familiar, desde que siga orientações da enfermagem, como não molhar o dispositivo e evitar exposição a fontes de calor, como fogão ou sol intenso.

A indicação para uso do equipamento é feita pela equipe assistencial, formada por oncologista, enfermeiro e assistente social. O paciente precisa residir próximo ao hospital, compreender os cuidados necessários e estar em tratamento com protocolos compatíveis ao uso da bomba - quimioterapias de longa duração que podem ser realizadas em domicílio.

De acordo com a farmacêutica Wainna Barroso, o impacto é positivo. “O equipamento melhora a vida do paciente, que pode realizar a quimioterapia em casa, sem necessidade de internação. Isso reduz o risco de infecção hospitalar e proporciona mais comodidade, já que ele permanece no convívio familiar”, afirma.

O aposentado Raimundo Vital, de 77 anos, é um dos beneficiados. Após quatro sessões no hospital, ele agora utiliza a bomba elastomérica. “É melhor fazer o tratamento em casa, de forma confortável, assistindo televisão com meus netos”, contou.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

saúde

castanhal
Pará
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM PARÁ

POLÍCIA

Membro de facção criminosa suspeito de tentativa de homicídio no Pará é preso em Goiás

O crime ocorreu em novembro de 2024, em uma barbearia no município de Tucuruí, no sudeste paraense

12.09.25 23h28

PARÁ

Navio da Guiné-Bissau é desencalhado após uma semana no Marajó

De acordo com a Capitania dos Portos da Amazônia Oriental (CPAOR), a embarcação já se encontra em local seguro após a conclusão de operação de salvamento autorizada pela autoridade marítima

12.09.25 15h26

agricultura

Produção agrícola do Pará atinge valor recorde em 2024

Valor da produção teve alta de 25,7% em relação a 2023

12.09.25 13h53

CÍRIO DE VIGIA

Círio de Vigia de Nazaré chega a 328º edição neste domingo (14)

Celebração terá ampla programação religiosa, cultural e exposição artística até o final do mês no município do Nordeste paraense

12.09.25 13h34

MAIS LIDAS EM PARÁ

INFRAESTRUTURA

Avenida Liberdade: entenda como a via deve mudar a mobilidade na Região Metropolitana de Belém

As obras da via já atingiram 65% de execução e têm previsão de conclusão para o fim deste semestre

07.09.25 10h30

MEMÓRIA

Morre aos 94 anos Carmen Vale, testemunha histórica do ‘chupa-chupa’ em Colares

Moradora da comunidade do Ariri, agricultora ficou conhecida por relatar ataques misteriosos durante a Operação Prato, nos anos 1970

06.09.25 11h18

CASTANHAL

Dom Carlos Verzeletti completa 75 anos e confirma envio da carta de renúncia ao papa

Bispo de Castanhal celebra aniversário nesta segunda-feira (8) e disse aguardar resposta do Vaticano após envio da carta na semana passada

08.09.25 10h57

EDUCAÇÃO

Dia Internacional da Alfabetização: no Pará, 3 mil estudantes estão retomando os estudos pelo EJA

O assunto ganha ainda mais destaque nesta segunda-feira (8), quando é celebrado o Dia Internacional da Alfabetização, data que reforça a importância do processo de alfabetizar nos primeiros anos da infância e lembra do combate ao analfabetismo na vida adulta

08.09.25 8h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda