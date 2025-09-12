Pacientes de hospital recebem quimioterapia em casa com bombas elastoméricas, em Castanhal

Cinco pacientes do Hospital Regional Público de Castanhal (HRPC) já realizam sessões de quimioterapia por meio de bombas elastoméricas, um dispositivo portátil e descartável que garante a administração contínua e controlada dos medicamentos. A iniciativa representa um avanço no cuidado oncológico ao proporcionar mais conforto e qualidade de vida durante o tratamento.

A bomba funciona por pressão de um balão de silicone, sem partes eletrônicas, o que assegura segurança e praticidade. Após o preparo dos quimioterápicos por farmacêuticos especializados na cabine do hospital, o equipamento é entregue ao paciente, que leva para casa e permanece com ele por cerca de 46 horas. Nesse período, pode manter a rotina familiar, desde que siga orientações da enfermagem, como não molhar o dispositivo e evitar exposição a fontes de calor, como fogão ou sol intenso.

A indicação para uso do equipamento é feita pela equipe assistencial, formada por oncologista, enfermeiro e assistente social. O paciente precisa residir próximo ao hospital, compreender os cuidados necessários e estar em tratamento com protocolos compatíveis ao uso da bomba - quimioterapias de longa duração que podem ser realizadas em domicílio.

De acordo com a farmacêutica Wainna Barroso, o impacto é positivo. “O equipamento melhora a vida do paciente, que pode realizar a quimioterapia em casa, sem necessidade de internação. Isso reduz o risco de infecção hospitalar e proporciona mais comodidade, já que ele permanece no convívio familiar”, afirma.

O aposentado Raimundo Vital, de 77 anos, é um dos beneficiados. Após quatro sessões no hospital, ele agora utiliza a bomba elastomérica. “É melhor fazer o tratamento em casa, de forma confortável, assistindo televisão com meus netos”, contou.