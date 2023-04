PA-253 pode ser liberada ainda nesta quarta (12/04) após rompimento entre Irituia e Capitão Poço

A rodovia PA-253, que rompeu no último dia 9 de abril, pode ser liberada novamente ainda nesta quarta-feira (12). A informação é da Secretaria de Estado de Transportes (Setran). A estrada rompeu, no trecho que fica sobre o rio Joaquim Lopes, entre os municípios de Irituia e Capitão Poço, no nordeste do Pará. As fortes chuvas na região levaram a uma cheia do rio, causando o incidente que prejudicou também o tráfego na BR-010.

"Trinta pessoas integram a força-tarefa, comandada pela Setran. A equipe trabalha na recomposição de drenagem e aterro do trecho. Enquanto a via segue em obras, a população pode seguir caminho por um desvio criado pela Setran no ramal 'Elbrom', até Capitão Poço", diz nota do órgão estadual. A PA-253 tem mais de 124 quilômetros de extensão e é acesso para também para os municípios de São Domingos do Capim, Santa Luzia do Pará e Viseu.

LEIA MAIS