Organização Médicos Sem Fronteiras inicia atendimento à população de Portel, na Ilha do Marajó

Uma equipe da organização humanitária internacional Médicos Sem Fronteiras (MSF) está no Pará e iniciou atividades na cidade de Portel, na região do Marajó. O MSF está dando apoio à rede pública de saúde do município, com o objetivo de fortalecer o atendimento à população. O trabalho começou no início de abril, com ações em algumas Unidades Básicas de Saúde (UBS) da área urbana. O trabalho foi sendo gradualmente expandido para postos de saúde remotos da zona rural e ao hospital municipal.

O foco principal do MSF é o atendimento a pessoas de comunidades com maior vulnerabilidade e dificuldades de acesso à saúde. Na avaliação da organização, o município enfrenta carência de profissionais, equipamentos e medicamentos, impactando toda a população, mas sobretudo a mais vulnerável, como moradores de comunidades ribeirinhas. Portel é um município com um dos mais baixos índices de desenvolvimento humano (IDH) do Brasil. Equipes de MSF já haviam atuado na região em 2021, durante um dos picos da pandemia de covid-19.

No final de março, profissionais de MSF iniciaram as atividades com a realização de um mapeamento prévio do município, com visitas a algumas unidades de saúde para entender de perto a realidade local e as necessidades de cada uma das instalações. “Já identificamos algumas lacunas onde é necessário atuar. Vamos oferecer mais profissionais de saúde para os atendimentos, além de realizar doações de suprimentos e equipamentos médicos”, explica Marine Henrio, coordenadora do projeto de MSF no Marajó.

Nas primeiras semanas de trabalho no projeto, a maioria dos pacientes atendidos foram mulheres e crianças. Entre os atendimentos realizados, estão consultas de pré-natal e assistência a crianças com problemas respiratórios e infecções de pele. Também há demandas para consultas de saúde mental em adultos.

A partir destas demandas iniciais e de levantamentos que estão sendo feitos junto à população de Portel, o MSF pretende ampliar gradualmente a oferta de serviços oferecidos no projeto. Também está prevista a realização de treinamentos para aprimoramento da gestão e apoio e capacitação na manutenção de equipamentos utilizados nas unidades de saúde.