Operação 'Festas Seguras' reforça segurança em áreas comerciais do Pará durante o fim do ano

Para reforçar a segurança durante o final de ano no Pará, a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Pará (Segup) lança, nesta sexta-feira (2), a operação integrada “Festas Seguras”, O objetivo é intensificar as ações de segurança pública nas áreas comerciais da Região Metropolitana de Belém, bem como nos municípios do interior do Estado. O lançamento da operação será realizado no Portal da Amazônia, às 9h, e contará com a presença do secretário de Segurança Pública, em exercício, André Costa e demais gestores da Segurança Pública. O anúncio foi feito pela Segup nesta quinta-feira (1º).



A iniciativa contará com um reforço no efetivo diário, durante o período da operação, e envolve, de forma integrada, os órgãos que compõem o Sistema de Segurança Pública do Estado. Fazem parte da ação também, equipes policiais de inteligência que atuarão, conjuntamente, no monitoramento das áreas com maior risco de ações criminais a fim de se evitar roubos em caixas eletrônicos, bancos e carros fortes.

A estratégia de segurança faz parte das ações desenvolvidas para garantir maior tranquilidade à população, durante o mês de dezembro, quando muitos recebem o 13° salário e procuram o centro comercial para fazer suas compras para as festas de final de ano.

Órgãos estaduais intensificam as fiscalizações no período de final de ano

Com a proximidade do final de ano e o aumento da movimentação pelas estradas estaduais, o Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRV) da Polícia Militar do Pará e o Departamento de Trânsito do Estado do Pará (Detran) intensificam a atuação educativa e ostensiva nas rodovias paraenses. O Batalhão é composto por 21 Postos de Controle Rodoviário (PCRV) distribuídos na malha rodoviária estadual com o poder de fiscalização de trânsito por meio de convênio com o Detran, conforme previsão no Código de Trânsito Brasileiro.

Entre as principais ocorrências geralmente identificadas, em épocas comemorativas, estão o excesso de velocidade, ultrapassagens indevidas e a direção com a ingestão de bebida alcoólica. Em novembro de 2021, o BPRV atendeu 22 ocorrências de acidentes nas rodovias estaduais. Os casos foram lavrados os Boletins de Acidente de Trânsito (BAT) e encaminhados ao Detran para análise e laudo técnico.

“A redução dos acidentes depende muito da conscientização dos condutores, observando a legislação de trânsito, em especial, os limites de velocidade, a prudência nas ultrapassagens, a cautela no asfalto molhado e a utilização dos equipamentos de segurança. Por isso, são tão importantes as ações educativas junto aos condutores e operações de visibilidade, além das fiscalizações que buscam coibir além de infrações de trânsito, tráfico de ilícitos, como armas e drogas, e também na repressão da criminalidade”, pontua o tenente J. Nascimento, da Polícia Rodoviária da PMPA.

Dicas

O coordenador de Operação e Fiscalização do Detran, Ivan Feitosa, explica que o órgão já atua desde a saída da Região Metropolitana de Belém pela Rodovia BR-316 e em algumas rodovias estaduais a partir de uma programação integrada junto à Secretaria de Segurança Pública do Estado do Pará (Segup).

“Passamos sempre as dicas para quem irá pegar estrada: que faça a revisão periódica do veículo, verifique a condição de equipamentos de segurança, pneus, principalmente, dirija em condição física tranquila, procurar descansar antes da viagem e não misturar bebida alcoólica e direção, o Detran estará realizando a Operação Lei Seca em todos os locais de suas ações”, alertou o coordenador.

(Gabriel Pires, estagiário, sob a supervisão do coordenador do Núcleo de Atualidades, João Thiago Dias)