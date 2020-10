Operação Ágata Norte faz atendimentos no município de Breves

Como resultado de ações empreendidas na Operação Ágata Norte, das Forças Armadas, de sábado (24) até a segunda-feira (26), a população do Município de Breves recebeu 620 atendimentos médicos, 620 de enfermagem e 117 odontológicos. Para esses serviços, foi utilizado o Navio de Assistência Hospitalar (NAsH) “Soares de Meirelles”, subordinado ao Comando do 9º Distrito, e foram mobilizados médicos, cirurgião-dentista, enfermeiro, farmacêutico e técnicos de Enfermagem da Marinha do Brasil (MB).

Houve ainda a distribuição de 23 mil medicamentos e de 1.640 kits de higiene bucal para os cidadãos, e também foram realizados 150 exames laboratoriais. A fim de prevenir e combater o novo coronavírus, militares da MB realizaram a descontaminação do local antes e após os atendimentos, seguindo as medidas de segurança e de vigilância sanitária locais.

Ágata Norte

As Forças Armadas, em conjunto com órgãos estaduais e federais e agências de segurança pública e ambientais, realizam, neste mês de outubro e em novembro, ações preventivas e repressivas contra delitos transfronteiriços e ambientais, de descontaminação e de assistência hospitalar nos estados do Pará e Amapá, como parte da Operação Ágata Norte 2020.

A Operação Ágata Norte 2020 reúne 4.352 militares da Marinha do Brasil, Exército Brasileiro e Força Aérea Brasileira, 28 órgãos federais e estaduais e 13 agências, bem como de mais de 70 meios navais, cem meios terrestres e oito aéreos. Eles desenvolvem ações em uma área compreendida entre os Estados do Pará e Amapá, equivalente à 16,3% do território nacional, à 14,2% marítima do total, 1.160 quilômetros de litoral (15,7% do total) e 1.323 km de fronteira terrestre (8,4% do total).