Onu reconhece ações do poder público para atendimento aos migrantes em Marabá

O município de Marabá foi reconhecido pela Organização das Nações Unidas (ONU) pelo desenvolvimento de práticas inovadoras no atendimento ao migrante. O certificado MigraCidades 2022 é emitido pela Organização Internacional das Migrações (OIM) no Brasil, em parceria com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS).

Com o certificado, a ONU reconhece que Marabá prestou todas as etapas de atendimento às pessoas migrantes. Uma equipe multidisciplinar, de várias secretarias municipais, foi envolvida nesse processo de acolhimento. Ou seja, os migrantes que buscaram apoio no município tiveram acesso a assistência social, serviços de saúde, educação, entre outros.

Boa parte dos migrantes atendidos atualmente em Marabá são famílias indígenas venezuelanas da etnia Warao. Desde o ano passado, eles estão instalados no prédio do antigo Núcleo de Educação Infantil Magalhães Barata, na Marabá Pioneira. No local, as salas foram adaptadas como quitinetes e o município garante a alimentação, itens de higiene pessoal, fornecimento de água e eletricidade. As famílias Warao também contam com um fogão comunitário, geladeira e bebedouro coletivo. “A única adaptação que fizemos foi trocar as camas com colchões novos por escápulas, pois eles preferiram dormir em redes”, conta a secretária de Assistência Social, Nadjalúcia Oliveira. Para os que não aceitaram o alojamento, foi disponibilizada uma ajuda financeira mensal a título de aluguel social e as crianças em idade escolar estão matriculadas nas unidades de ensino da rede municipal.

Prédio na Marabá Pioneira foi adaptado para receber as famílias (Divulgação/ Ascom/Marabá)

Dada a complexidade dessa situação, a prefeitura de Marabá criou o Comitê de atendimento ao Migrante, que coordena as ações voltadas ao público vulnerável. “A situação dessas famílias é muito delicada, pois isso é um caso de abandono, a pátria deles os abandonou e eles estão em outro lugar, em uma cultura totalmente diferente, na forma de pensar, comer e agir. Aqui, as secretarias estão trabalhando de forma integrada no atendimento a essas pessoas. Um exemplo é que a secretaria de Educação disponibilizou um professor que fala o idioma deles em sala de aula e o aprendizado é muito mais rápido”, disse o coordenador do comitê, Walmor Costa. “À Secretaria de Assistência, coube descobrir como conseguir reduzir essa diferença do país deles para o nosso país, que era uma grande preocupação nossa. O certificado da ONU só confirmou a efetividade do nosso trabalho com os migrantes”, destacou.

Essa é a terceira edição do certificado MigraCidades que, em 2022, contou com a participação de 67 prefeituras e todas as regiões do país. As etapas incluem diagnóstico das políticas locais, definição e monitoramento de áreas consideradas prioritárias pelo governo para o desenvolvimento de ações. O objetivo é apoiar os governos locais a aprimorar o acolhimento e integração das pessoas migrantes. De acordo com o Comitê de Atendimento ao Migrante, Marabá mantém até os dias atuais o atendimento a 30 famílias. Mas esse número já foi de mais de 60 famílias.

Para o prefeito Sebastião Miranda Filho, esse reconhecimento é o resultado de um trabalho conjunto de todas as secretarias e o que fica é o sentimento de gratidão em atender as famílias que careciam da atenção do poder público.