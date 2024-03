Ônibus escolar atola e alunos empurram coletivo na volta para casa em Santo Antônio do Tauá

Uma cena lamentável viralizou nas redes sociais nesta quinta-feira (28), mostrando alun​os de uma escola municipal em Santo Antônio do Tauá, nordeste paraense, empurrando um ônibus escolar que ficou atolado em uma via da cidade, no momento em que os jovens voltavam para casa.

O vídeo levantou questionamentos sobre a situação a que os estudantes são expostos. “Que isso, prefeito? Os alunos não têm nem 18 anos… empurrando ônibus”, lamentou a pessoa responsável pela gravação, expressando indignação com o caso.

Até o momento, não foram divulgados detalhes sobre qual problema exatamente teria afetado o ônibus, levando os alunos a terem que intervir dessa maneira.

A reportagem de O Liberal apura mais informações sobre o ocorrido para atualizar este texto.