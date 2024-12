Novos dirigentes do TCE serão escolhidos nesta terça-feira (10)

O Tribunal Pleno do Tribunal de Contas do Estado do Pará (TCE-PA) se reunirá na manhã desta terça-feira (10) para escolher os novos dirigentes para o biênio 2025-2026. Na ocasião, serão escolhidos o novo presidente de controle externo, o vice-presidente e o corregedor. A plenária será realizada na sede do TCE, em Belém.

A votação será feita durante a plenária pelos conselheiros que compõem o TCE-PA e o resultado será divulgado pelo portal oficial do Tribunal.

O TCE-PA é presidido atualmente pela conselheira Rosa Egídia Crispino C. Lopes tendo como vice-presidente o conselheiro Fernando Ribeiro e o atual corregedor da instituição é o conselheiro Luís Cunha.

É papel dos conselheiros do TCE verificar as contas prestadas pelo governador do estado, julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores das unidades dos Poderes do estado, e das entidades da administração indireta, incluindo as fundações e sociedades instituídas e mantidas pelo poder público.

O Tribunal de Contas é responsável pela fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial dos três poderes (executivo, legislativo e judiciário) estaduais.