Novo reitor da UFPA, Gilmar Pereira, tomará posse nesta sexta-feira (11)

A cerimônia de transmissão do cargo de reitor da Universidade Federal do Pará (UFPA) - para o próximo quadriênio de 2024-2028 - para o professor Gilmar Pereira da Silva será nesta sexta-feira (11). A programação, que iniciará às 10h, será no Centro de Eventos Benedito Nunes (CEBN), localizado no Campus Básico da universidade e será aberta ao público até a lotação máxima do espaço.

Gilmar Pereira da Silva, que já inicia a gestão na próxima terça-feira (15), sucede o atual reitor, Emmanuel Zagury Tourinho, com o qual compartilhou a Reitoria nos últimos dois quadriênios, no cargo de vice-reitor. Além da transmissão de cargo, a cerimônia também contará com a nomeação da nova vice-reitora da UFPA, professora Loiane Verbicaro, e dos demais integrantes da nova equipe de gestão.

Professor titular da UFPA, o novo reitor da UFPA, Gilmar Pereira da Silva, tem a carreira no magistério marcada pela defesa do caráter multicampi da Universidade. Hoje, além de Belém, a UFPA também possui campi nos municípios de Abaetetuba, Altamira, Ananindeua, Bragança, Breves, Cametá, Capanema, Castanhal, Salinópolis, Soure e Tucuruí, que atuam em mais de 80 municípios, por meio de ações de pesquisa, ensino e extensão, e ofertam diversos programas de pós-graduação.

Antes de eleito reitor e de ter ficado oito anos no cargo de vice-reitor da UFPA, o professor Gilmar Pereira da Silva também já coordenou o Campus Universitário do Tocantins/Cametá e atuou nos Programas de Pós-Graduação em Educação (PPGED/ICED), em Educação e Cultura (PPGEDUC/Campus Tocantins/Cametá), e no Programa de Pós-Graduação em Educação na Amazônia (PGEDA/Educanorte).

Com esta experiência, o 14º reitor da UFPA espera fortalecer ainda mais a política multicampi da UFPA, com o aumento das oportunidades no âmbito do ensino, da pesquisa e da extensão, com a melhoria da infraestrutura, e com o uso de metodologias inovadoras nos processos de ensino e de aprendizagem para um melhor atendimento das demandas regionais. “Nossas regiões são complexas, portanto a Universidade Multicampi representa um trabalho ousado”, apontou o novo reitor em evento recente.

Vice-reitoria

Com experiência nas áreas de Direito, Filosofia e Ciência Política, a professora Loiane Prado Verbicaro iniciou a sua vivência na UFPA ainda no ensino básico, na Escola de Aplicação da UFPA, e depois passou por cursos de graduação (Direito e Filosofia) e pós-graduação (Direito e Ciência Política) também na Instituição. A professora é docente vinculada à Faculdade de Filosofia, e também atua como professora permanente do Programa de Pós-Graduação em Filosofia (PPGFIL/IFCH) e do Programa de Pós-Graduação em Direito (PPGD/ ICJ).

Nos últimos anos, a professora atuou como vice-coordenadora da Pós-Graduação em Filosofia (PPGFIL/UFPA), Editora-Chefe da Revista de Filosofia Apoena, Diretora de Inovação e Qualidade de Ensino, Vice-Presidente do Conselho da Editora da Universidade Federal do Pará e como Pró-reitora de Ensino da Graduação (Proeg/UFPA).

Eleição

A escolha dos reitores das universidades públicas no Brasil inicia com uma consulta prévia à comunidade acadêmica, que encaminha aos Conselhos Superiores os nomes preferidos para a gestão das instituições. Na UFPA, a Consulta Prévia à Comunidade Acadêmica foi realizada no dia 17 de abril de 2024 e contou com 15.032 votantes. A chapa que apresentava o professor Gilmar Pereira da Silva, como candidato a reitor, e a professora Loiane Prado Verbicaro, como candidata a vice-reitora, recebeu um total de 9.340 votos válidos, sendo a chapa escolhida pelos três grupos de votantes da Universidade: docentes: 64,9%; servidores técnico-administrativos: 60,8%; e discentes: 62,4% dos votos.

Após a consolidação do resultado desta consulta, os nomes de Gilmar Pereira da Silva e Loiane Prado Verbicaro integraram uma lista tríplice aprovada em Reunião Extraordinária do Conselho Universitário (Consun), realizada em abril de 2024. O documento foi enviado ao Ministério da Educação (MEC) para que então fosse realizada a nomeação dos dirigentes escolhidos para a gestão do próximo quadriênio. A nomeação de Gilmar Pereira da Silva como novo reitor da UFPA foi oficializada por meio de decreto assinado no último dia 20 de setembro e publicado na edição de 23 de setembro do Diário Oficial da União (DOU)

Serviço

Transmissão do cargo de Reitor, quadriênio 2024-2028, ao Prof. Dr. Gilmar Pereira da Silva.

Data: 11 de outubro de 2024 (sexta-feira)

Horário: 10h

Local: Auditório do Centro de Eventos Benedito Nunes, UFPA – Setor Básico – Rua Augusto Corrêa, 01, Guamá, Belém, Pará.