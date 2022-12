Nova Usina da Paz é inaugurada no bairro da Terra Firme, em Belém

A população do bairro da Terra Firme, em Belém, recebeu, na tarde desta terça-feira (6), a oitava Usina da Paz, complexo multifuncional inaugurado pelo Governo do Estado, integrado ao programa Territórios Pela Paz. O equipamento público foi entregue pelo governador Helder Barbalho com a participação de autoridades e moradores da região. A edificação é a quarta construída na capital paraense e começa a funcionar a partir desta quarta-feira (7).

"Hoje a Terra Firme ganha um equipamento multifuncional que traz não apenas a beleza arquitetônica, mas acima de tudo traz vida. Setenta tipos de serviços chegam para esta comunidade para que as 60 mil pessoas que moram aqui possam ter neste equipamento a inclusão social, serviços de cidadania, de educação, de saúde, de cultura, de empreendedorismo, oportunidades que podem estar fazer a transformação social. Dentro do conceito dos Territórios pela Paz, também há o incremento do policiamento ostensivo nas ruas com a presença da Segurança pública buscando fazer a transformação de um ambiente social para garantir a paz junto com a oferta de benefícios para melhorar a vida daqueles que mais precisam”, afirmou o governador Helder Barbalho.

Na ocasião, o chefe do poder executivo estadual, acompanhado da primeira-dama Daniela Barbalho, considerada madrinha do projeto das Usipaz, anunciou que a próximo complexo multifuncional a ser entregue está sendo construída no bairro do Guamá, com previsão de inauguração para o dia 12 de janeiro, data do aniversário de Belém.

"E mais do que isso, sob a coordenação da nossa vice-governadora eleita Hana, vamos viabilizar que as 40 maiores cidades do Estado possam se beneficiar, ainda no ano de 2023, com Usinas da Paz, tudo dentro do compromisso assumido por nós, que é fazer com que este projeto grandioso de transformação social e inclusão, chegue aos lugares mais distantes, em todas as regiões do Pará”, declarou.

Durante a cerimônia de inauguração, o governador Helder Barbalho assinou um projeto de lei que será encaminhado à Assembleia Legislativa do Pará (Alepa), para instituir e consolidar o programa Territórios pela Paz, o TerPaz, como política pública no Estado.

Estrutura e serviços

O novo espaço tem capacidade para receber cerca de 1,5 mil pessoas por dia e conta com dois prédios de atendimento, uma quadra poliesportiva, quadra de areia, espaço multicultural; piscina semiolímpica; playground, salas de audiovisual e inclusão digital. Também há espaços para cursos livres e de dança, música, robótica, artes marciais, musicalização e biblioteca. As instalações são adaptadas para acesso de pessoas com deficiência (PcDs).

Para usufruir dos serviços e atividades, os moradores devem ir presencialmente na recepção da Usina, levando originais e cópias de RG, CPF e comprovante de residência. São mais de 70 serviços intersetoriais das secretarias estaduais e órgãos parceiros, como atendimento médico, odontológico e psicológico, consultoria jurídica, emissão de documentos, treinamento de lideranças, atividades esportivas, capacitações e cursos profissionalizantes. Todos os serviços são gratuitos.

Novas oportunidades

A Usipaz da Terra Firme está localizada em frente a casa da estudante Larissa Barros, de 24 anos, que comemorou a inauguração do complexo. “Antes a rua era muito deserta, chegava um certo hora a gente tinha medo de andar, fora que não tinha asfalto. Agora melhorou muito, tem policiamento, asfalto, mais movimento, melhorou muito em toda região. Ter a usina é maravilhoso e acredito que vai trazer mais oportunidades para as crianças, os jovens, os adultos. Existe aquele estigma da Terra Firme ser um bairro muito violento, mas pelo contrário, tem muita gente trabalhadora, que quer mesmo aprender. Tendo oportunidade eles vão atrás.”

Para a dona de casa Maria Moreira, de 46 anos, a nova usina representa um avanço, principalmente para a profissionalização da população. “Eu pretendo fazer todos os cursos que forem possíveis pra tentar uma vaga no mercado de trabalho. E os meus filhos eu quero inscrever nas atividades de esporte. Sem dúvida, a Usina da Paz vai gerar um impacto muito positivo, trazer muitas coisas boas para o nosso bairro”, avaliou.

Já estão em funcionamento a UsiPaz Icuí-Guajará, em Ananindeua, desde outubro do ano passado; a UsiPaz Cabanagem, em Belém, desde janeiro deste ano; a UsiPaz Nova União, em Marituba, desde março deste ano; a UsiPaz Benguí, em Belém, desde março, as UsiPaz Parauapebas e Canaã dos Carajás, no sudeste do Estado, desde maio e junho, respectivamente; e a mais recente, UsiPaz Jurunas/Condor, entregue em outubro, deste ano.

Funcionamento

As Usinas da Paz (UsiPaz) são complexos multifuncionais do Governo do Pará que buscam a transformação social, redução da violência e mais cidadania. As obras do complexo da Terra Firme foram realizadas em parceria com a empresa de alumínio e energia Hydro e executadas por empresas paraenses, por meio de um termo de cooperação com o Estado.

Com horário de funcionamento de segunda a sexta-feira, das 8h às 22h; aos sábados, de 8h às 14h e aos domingos, de 8h às 18h, o complexo funcionará de acordo com as demandas da comunidade e das Secretarias e Fundações para a realização de eventos.

A UsiPaz Terra Firme fica localizada na Passagem Belo Horizonte, entre a Avenida Perimetral e Passagem do Arame, ao lado do terreno da Eletronorte.