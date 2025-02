Nova passarela urbana da Praia do Maçarico, em Salinópolis, fortalece turismo na região

Além de ser opção de lazer para os diferentes públicos que frequentam o espaço, a nova passarela urbana da Praia do Maçarico, em Salinópolis, impulsiona o turismo e a geração de emprego e renda. Entregue no dia 29 de dezembro do ano passado, o espaço recebeu paisagismo, acessibilidade, cinco quiosques, bancos de concreto e madeira, chuveiros, bicicletários, sistema inteligente com luminárias de LED e energia solar, ciclofaixa e uma área de contemplação para a praia.

“A primeira passarela urbana de acesso à praia do Maçarico é mais uma obra do Governo do Pará que valoriza o potencial turístico de Salinópolis. Essa área, até então, era pouco ocupada pela falta de acesso. Hoje, a realidade é outra", destaca Ruy Cabral, titular da Secretaria de Estado de Obras Públicas (Seop).

O secretário estadual acrescenta: "a população ganhou um espaço para confraternizar, contemplar a bela paisagem, além de ter mais uma opção para o desenvolvimento da economia na cidade. Continuaremos buscando a entrega de espaços modernos, seguros e confortáveis para a população paraense”.

O investimento estadual é de cerca de R$ 20 milhões, e a passarela conta com 24 banheiros distribuídos pelo espaço entre masculinos, femininos, familiares e adaptados para Pessoas com Deficiência (PcD). Para garantir a preservação do meio ambiente e da saúde pública, também foi construída uma Estação de Tratamento de Esgoto (ETE).

O novo equipamento urbano impulsiona o turismo e a geração de emprego e renda no município (Foto: Marcelo Lélis / Agência Pará)

Morador de Salinópolis, Renee Mercês, considera o novo equipamento público como um marco importante para o turismo do município. “A passarela fortalece a vinda de turistas e veranistas para essa praia", disse ela.

"Trouxe mais acesso a todos, inclusive, para pessoas com algum tipo de deficiência, contribuindo com vários empreendedores que estão nos quiosques distribuídos pela praia, quiosques de artesanatos, lanches e sorveteria. É mais um local que Salinas ganhou de lazer, entretenimento e claro para contemplar a natureza. A obra deu vida novamente ao início da orla do maçarico e aos arredores”, destacou a moradora.

Segunda passarela

A segunda passarela a ser entregue pelo Governo do Estado, do total de três previstas para a praia do Maçarico, será composta por ciclovia, áreas para passeio de pedestres e convivência, quiosques para alimentação, local para comércio informal de moda praia e artesanatos, além de banheiros.