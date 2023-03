Nova PA-430 cria conexões com municípios da região nordeste e potencializa o turismo

O governo do Pará entregou a PA-430, que liga os municípios de Maracanã e Magalhães Barata, no nordeste paraense. Com isso, será mais rápido seguir viagem para destinos turísticos do arquipélago de Maiandeua, que engloba praias do atlântico paraense como Algodoal e Fortalezinha.

O governador Helder Barbalho esteve na região para oficializar a abertura da via. "Essa não é uma estrada que liga apenas duas cidades e dá acesso à ilha de Maiandeua. Mas uma rodovia que cria conexões com todos os municípios da região nordeste, potencializando a agricultura, fortalecendo cultivo da ostra, a pesca, fortalecendo o turismo”, disse.

Segundo ele, a partir de agora é trabalhar na formação da mão de obra para ter um receptivo competitivo e garantir o desenvolvimento do turismo dessa região. A construção e a pavimentação de toda a extensão da rodovia PA-430 contemplaram toda a extensão de 32 quilômetros da rodovia.

Foram feitos serviços de instalação de redes de drenagem de águas pluviais, sub-base, base, terraplanagem, calçadas em áreas urbanas, implantação de acostamento, asfaltamento. E também começou a receber sinalização horizontal, vertical de trânsito e implantação de redutores de velocidade onde houver necessidade.

"Várias vezes ficamos com carro atolado na estrada", lembra motorista

Rivaldo Silva trafegou por cinco anos como motorista de uma linha de ônibus. "A gente fazia Mocooca e Belém, e nós sofremos muito. Várias vezes ficamos com o carro atolado na estrada", disse. "Teve um dia que foram cinco dias com o ônibus preso em um determinado perímetro dessa estrada e os passageiros ficaram sem ter condições de se locomover para capital, para Igarapé-Açu ou Castanhal, porque não tinha como os carros passarem nesse trecho. Agora tudo isso acabou", afirmou.

Durante a mesma agenda, 332 famílias receberam cheques do programa “Sua Casa”. Durante a entrega, o chefe do Executivo paraense destacou que a atual gestão trabalha para atender as necessidades da população: "Que o povo possa ter certeza que o governo está devolvendo tudo aquilo que vocês já fizeram por esse estado".

No total, foram entregues cerca de R$ de 2,8 milhões em investimentos pela iniciativa estadual gerenciada pela Companhia de Habitação do Pará (Cohab) que concede até R$ 21 mil para construção, reconstrução e ampliação de moradia para quem vive em situação de vulnerabilidade social.

Em Maracanã, das 332 famílias beneficiadas, 279 são moradores que recebem o benefício pela primeira vez e 53 receberam a segunda etapa, concedida após comprovação do uso adequado do benefício.

A primeira agenda do governador ontem foi junto aos 400 alunos e suas famílias na aula inaugural do Curso de Formação de Praças Bombeiros Militares, na Arena Guilherme Paraense, o Mangueirinho, em Belém. Houve cerimônia também em Marabá e Santarém.

Após dar as boas-vindas, Helder frisou a importância do aumento de cerca de 20% do efetivo do Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA), por meio do concurso, um dos maiores da história da corporação. “Servir ao Corpo de Bombeiros Militar não é uma escolha qualquer, se trata de uma missão, de saber que daqui para frente cada um passará a ter compromisso com a vida da nossa sociedade", afirmou.