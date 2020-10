Algodoal terá Terminal Hidroviário Turístico, diz governo do Estado

A Companhia de Portos e Hidrovias do Pará (CHP) anunciou esta segunda-feira (19) que vai criar em breve o Terminal Hidroviário Turístico de Algodoal. Segundo diz a CHP, o terminal será destinado a passageiros que buscam a ilha, área de proteção ambiental localizada no município de Maracanã, no Nordeste do Pará, que é um dos grandes destinos turísticos do Estado. A obra atenderá também principalmente a população da vila e de localidades próximas.

"O terminal será erguido na APA de Algodoal - Maiandeua, que abrange uma área de 3.100,34 hectares. A estrutura hoje utilizada para embarque e desembarque de passageiros está em condições precárias, não possuindo conjunto naval e sem acessibilidade e segurança aos usuários", disse a Companhia de Portos e Hidrovias do Pará (CHP) em suas redes sociais.

Transporte é um dos desafios da área de proteção (Macio Ferreira / Agência Pará)

Segundo diz a CHP, sem, no entanto, detalhar valores, projeto nem prazos para a obra, a estrutura do novo terminal contará com "cadeiras confortáveis, banheiros, guichês para vendas de passagens, lanchonete, loja para venda de artesanato, TV e bebedouro".

A estrutura naval, diz ainda a CHP, será composta pela instalação de duas rampas metálicas cobertas e flutuante coberto.