No Pará, CRM denuncia 7 pessoas por documentos falsos de Medicina em 2024

O exercício ilegal de medicina é crime e pode ser enquadrado no artigo 282, do Código Penal. Este ano, o Conselho Regional de Medicina do Pará já denunciou sete pessoas por documentos falsos de medicina. O Conselho Federal de Medicina (CFM) apresentou um levantamento dos últimos 12 anos, de 2012 a 2023, que registra que a cada dia, pelo menos dois casos de exercício ilegal da medicina passaram a tramitar no Poder Judiciário ou nas polícias civis dos estados. O levantamento registrou 9.566 casos de crimes classificados como exercício ilegal da medicina. Nesse período, o Pará aparece com 118 casos.

De acordo com Secretário do Conselho Federal de Medicina, Hideraldo Cabeça, que também é conselheiro federal representante do Pará, o levantamento somou informações geradas pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e respostas enviadas por coordenações da Polícia Civil nos estados, que responderam a pedido via Lei de Acesso à Informação. No Poder Judiciário, foram 6.189 novos processos referentes ao tema. Já as delegacias de Polícia Civil registraram 3.377 boletins de ocorrência (BOs) referentes à prática ilegal. Mas nem todos os estados apresentaram os dados.

VEJA MAIS

"Nós não temos o levantamento de todos os estados, pois nem todos os conselhos regionais apresentaram as informações necessárias para obter o levantamento”, destaca Hideraldo Cabeça.

O estado com o maior número de registros nas delegacias de Polícia Civil é o Rio de Janeiro, com 937 ocorrências. Desse total, 11 resultaram em morte, sendo cinco contabilizadas na capital fluminense, e 31 ocasionaram lesão corporal grave. Em consequência, a Justiça do Estado é a que mais registrou novos processos (74) no ano passado, por exemplo.

Já São Paulo aparece na sequência entre as unidades da Federação com mais registros nas delegacias de polícia. A maior parte das ocorrências policiais ocorre no interior do estado. Minas Gerais é o terceiro com a maior quantidade de boletins de ocorrência: 337.

Subnotificação - O levantamento do CFM consultou todos os estados do País. Apenas Alagoas, Espírito Santo, Pernambuco, Piauí e Rio Grande do Sul não encaminharam as informações solicitadas, sendo que Alagoas informou não ter os dados em sua base antes de 2021 e o Rio Grande do Sul enviou dados amplos de exercício ilegal da profissão que não possibilitam recorte específico.

Além disso, é importante ressaltar que o quadro de subnotificação de casos pode ser pior, já que muitos deles não chegam às delegacias e à Justiça, pois não são denunciados.

De acordo com o CRM-PA há 12021 médicos ativos no estado. Tereza Cristina de Brito Azevedo, presidente do Conselho Regional de Médicos explica que para evitar irregularidades é importante que os hospitais ou clínicas acessem o portal do Conselho Regional de Medicina, onde tem a área de serviços. Os cidadãos também podem fazer essa busca pelos médicos.

"Colocando o CRM daquele profissional ele vai ver se é realmente a pessoa. Então tem como fazer isso. Se não conseguir, ele pode também encaminhar o nome e perguntar se esta pessoa é realmente cadastrada como médico aqui no Conselho Regional. Quem está fazendo a contratação. Tem várias maneiras de você saber hoje em dia”, explica a presidente.

Marina Costa, advogada da assessoria jurídica do CRM, explica também sobre o Revalida, que é o processo que vai inserir a equivalência de ensino da medicina, uso até de outras faculdades do exterior como o Brasil. A lei de diretrizes básicas da educação diz que todo diploma estrangeiro precisa ter validade no território nacional. Segundo o CRM, foram realizadas 125 inscrições de médicos com revalidação de diploma de janeiro a 12 de junho de 2024.

"Então é este processo de revalidação do diploma que vai conferir a validade jurídica do diploma do médico formado no exterior. Só com esse documento é que ele pode solicitar o registro no Conselho de Medicina. Porque enquanto o diploma for revalidado legalmente no Brasil ele não tem validade. Essa é a principal importância do exame de revalidação de diploma. Após essas confirmações é que o médico é registrado. Tem as revalidações que já vêm feitas pela universidade que a pessoa participou de uma prova, seja revalidações que são obtidas mediante determinação judicial. Então, tudo isso é analisado de forma singular. E não existe um procedimento padrão”, explica a advogada.