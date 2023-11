No Pará, 29% dos inscritos no Enem faltaram

O Ministério da Educação (MEC) e o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) realizaram uma coletiva de imprensa, na noite deste domingo, 05/11, para apresentar o balanço da realização da prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2023. Durante o evento, o Ministério revelou que 29% dos inscritos no estado do Pará faltaram à prova no primeiro dia de aplicação. Levando em consideração os 229.180 inscritos, a porcentagem é equivalente a 66.462 candidatos.



Durante a coletiva de imprensa, o ministro da Educação, acompanhado pelo presidente do Inep, Manuel Palacios, destacou também que nacionalmente, o número de faltosos representou 28,1% do total de inscritos. Além disso, segundo os dados apresentados, 4.293 candidatos foram eliminados em todo o Brasil por descumprirem alguma regra do certame.Comparando com o ano anterior, o Pará teve um aumento de 14,68% nas inscrições para o Enem em comparação com a edição de 2022, quando foram registrados 199.843 inscritos. A capital do estado, Belém, conta com 63.319 inscritos.