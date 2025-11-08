Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Pará chevron right

Nilse Pinheiro lança livro 'A Chave do Sucesso' neste domingo em São Paulo

A obra reúne experiências de educadores, treinadores, palestrantes que venceram barreiras e alcançaram seus sonhos.

O Liberal
fonte

Nilse Pinheiro lança livro 'A Chave do Sucesso' neste domingo em São Paulo. (Foto: Divulgação)

A professora, educadora, palestrante e escritora paraense Nilse Pinheiro, lança neste domingo, no Hotel Fazenda Santa Mônica, em São Paulo, o livro "A Chave do Sucesso". A obra reúne experiências de educadores, treinadores, palestrantes que venceram barreiras e alcançaram seus sonhos. São artigos biográficos e metodológicos tratando do sucesso. 

Para Nilse, o trabalho literário representa um marco em sua trajetória. "Meu coração está cheio de  emoção. Estou vivendo o início de um sonho: escrever e compartilhar parte da minha história. Lançar meu primeiro artigo autobiográfico, publicado na coletânea “ A Chave do Sucesso”— um projeto que representa mais do que palavras no papel, é a realização de um desejo profundo de inspirar, tocar e deixar um legado", comemora.

A escritora informa que já pensa no lançamento que também ocorrerá brevemente em Belém. "Estamos cuidando junto com a editora para lançar a obra em Belém ainda este ano, em um evento que será anunciado para que todos possam participar", anuncia.

