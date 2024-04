Multivacinação infantil, anunciada pelo MS, será realizada no Pará em maio e junho

As ações do programa "Movimento Nacional pela Vacinação na Comunidade Escolar", lançado nesta quarta-feira (3) pelos ministérios da Saúde (MS) e da Educação (MEC), como estratégia para atualizar a caderneta de crianças e adolescentes menores de 15 anos de idade com os imunizantes ofertados na multivacinação infantil, serão realizadas nas unidades escolares do Pará a partir de 2 de maio até 3 de junho. Para isso, como repassa a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa), são mobilizados na campanha dirigentes e técnicos desse órgão em parceria com profissionais da Secretaria de Estado de Educação (Seduc), secretarias municipais de Saúde e escolas municipais e estaduais nos 144 municípios paraenses.

"O plano é o resgate das coberturas vacinais nas creches, escolas municipais e estaduais dentro das estratégias de microplanejamento", informa a Secretaria de Saúde. A Sespa repassa que as coordenações municipais de imunização, a SPE e o setor de educação dos municípios estão atuando conjuntamente.

Em Belém

Sobre a campanha em Belém, dirigentes e técnicos da Secretaria Municipal de Saúde (Sesma), por meio da Coordenação de Imunizações, reuniram-se, no dia 4 de março, com os coordenadores distritais, Assessoria da Divisão da Atenção Básica, Referência Técnica (RT) e Programa Saúde na Escola (PSE), para alinhar um levantamento de adolescentes e crianças matriculados nas escolas municipais e estaduais, pactuadas com o Programa Saúde na Escola.

O objetivo dessa ação é estabelecer o plano de operacionalização da campanha. Em consenso, foi definido que até a primeira quinzena de abril todas as unidades de saúde irão encaminhar à Coordenação de Imunizações da Sesma o cronograma de visitas às escolas, priorizando as unidades educacionais com crianças matriculadas na faixa etária até 5 anos e/ou com adolescentes de 9 a 14 anos.

"A Sesma informa que, considerando o período de chuvas intensas da Região Norte, a campanha de vacinação nas escolas no município de Belém será realizada de 02 de maio a 02 de junho de 2024, conforme pactuado entre Ministério da Saúde e Governo do Estado do Pará", repassa o órgão municipal.