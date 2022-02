Motociclistas lideram atendimentos por acidentes de trânsito em Hospital Regional de Altamira

Segundo um levantamento realizado pelo Hospital Regional Público da Transamazônica, em Altamira, em parceria com o programa “Direção Viva”, a cada dez pacientes atendidos por acidentes de trânsito, pelo menos sete são condutores de motocicletas. Os dados refletem, na maioria dos casos, o mau uso do meio de transporte. Adultos com idade entre 20 a 39 anos lideram as vítimas internadas por acidente de trânsito.

Das 331 vítimas de acidentes de trânsito internadas no Hospital Regional no ano passado, um total de 84% tinham idades entre 20 e 39 anos. Nos primeiros seis meses de 2021, os acidentes de trânsito levaram 145 pessoas a serem socorridas no Pronto Atendimento da unidade. Já no segundo semestre, essa quantidade aumentou 28%, alcançando a marca de 186 pacientes com esse perfil.

"As maiores causas de internações por acidentes com moto são a falta de uso do capacete e o consumo de bebidas alcoólicas. Quase que diariamente recebemos alguma vítima de trânsito. A maioria dos acidentados dá entrada no hospital com fraturas nos membros inferiores, como fêmur, fíbula e tíbia. Mas também há muitos casos de traumatismo craniano. Obviamente ocasionado pela falta do uso do capacete, um item que pode não só salvar vidas, mas evitar uma lesão mais grave”, ressalta Henry Dantas, médico do setor de emergência do Hospital Regional da Transamazônica.

“O custo médio de cada paciente vítima de acidente de trânsito ao hospital é de cerca de R$ 21,5 mil, valor que pode variar dependendo da gravidade e da complexidade do quadro clínico do usuário. O trabalho do hospital vai muito além do tratamento das vítimas de trânsito. Desenvolvemos ações para conscientizar a população e alertar sobre os riscos de acidentes”, explica Edson Primo, diretor Hospitalar.

As informações estatísticas do Regional da Transamazônica integram o programa “Direção Viva”, cujo objetivo é educar, prevenir, conscientizar e sensibilizar a população em geral sobre questões relacionadas ao trânsito. Anualmente, a unidade realiza blitz educativas com a entrega de panfletos informativos e orientações aos motoristas.

(Bruna Ribeiro, estagiária, sob supervisão de Jorge Ferreira, coordenador do Núcleo de Atualidades)