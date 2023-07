Morte de italiano de 14 anos no Pará foi por dengue hemorrágica, diz amiga da família

Na manhã deste domingo (30), foi realizado o velório do italiano Matteo Chieu, de 14 anos, na Igreja dos Capuchinhos, em Belém. O garoto morreu em decorrência de dengue hemorrágica, na última sexta-feira (28), após ser picado por um mosquito na cidade de Salinópolis, nordeste do Pará, onde moram seus parentes maternos. A informação foi confirmada à Redação Integrada de O Liberal por uma amiga da família que participou da cerimônia e preferiu não ser identificada na matéria. Bastante abalados pela perda do ente querido, a família preferiu não falar com a imprensa.

A amiga da família disse que Matteo costumava visitar a mãe e seus parentes em Salinópolis. “Para eles, essa visita dele [Matteo] foi como uma despedida”, afirmou. À reportagem, ela também comentou que o pai do menino veio ao Brasil assim que foi comunicado sobre a morte do filho. Roberto é italiano e mora em Tolmezzo, no norte da Itália, onde o garoto também residia. Já a mãe do menino, Denise Farias, é paraense e reside em Salinópolis.

O corpo do jovem foi velado na capela da Igreja dos Capuchinhos (Igor Mota/O Liberal)

De acordo com a amiga da família, após ser picado a situação se agravou, fazendo com que o jovem fosse levado para um hospital particular de Belém. “Ele não era alérgico, já havia ido a Salinas diversas vezes e adorava ir sempre por lá. A mãe dele [Denise] me disse que o filho foi bem atendido no hospital, mas infelizmente não puderam reverter a situação”, comentou.

Nas redes sociais, Denise Farias informou que o corpo do filho será cremado e agradeceu pelo apoio dos amigos e familiares: “Agradecemos todas as orações e mensagens de amor e carinho neste momento tão doloroso para todos nós que conhecemos esse anjo tão especial”.

Repercussão na Itália

Segundo os jornais italianos, a notícia da perda chocou sua comunidade em Tolmezzo, onde ele era conhecido e amado por todos. O garoto era “um menino brilhante e maduro, amigo de todos, que tinha um futuro brilhante pela frente. As pessoas que o conhecem o descrevem como um menino gentil, educado e sempre sorridente, capaz de conquistar o coração de qualquer pessoa”, descreveu o site friulioggi.IT.

De acordo com a imprensa estrangeira, Matteo era aluno modelo do colégio científico Paschini, em Tolmezzo, e havia concluído recentemente o primeiro ano do ensino médio neste ano. “O seu espírito curioso e aventureiro levou-o a cultivar inúmeros interesses, entre os quais a natação e a piscina (..) Matteo desejava se tornar um piloto de avião após concluir os estudos, sua paixão pelo futebol e ciclismo, assim como seu sorriso contagiante, permanecerão no coração daqueles que o amaram e conheceram”.

A tragédia uniu a comunidade de Tolmezzo em luto silencioso, no qual amigos do menino, munícipes e o próprio prefeito manifestaram suas condolências à família, tentando consolar sua mãe Denise e seu pai Roberto. Às 18h, deste domingo, será rezado o terço na capela do Colégio Dom Bosco de Tolmezzo.

Procurada pela Redação Integrada de O Liberal, a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) informou que “não há registro do paciente no sistema de atendimento dos hospitais estaduais”. A Secretaria de Saúde Municipal (Sesma) e a Prefeitura de Salinópolis também foram demandadas, mas ainda não responderam.