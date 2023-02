Moradores do Júlia Seffer fazem relatório de ruas esburacadas para enviar ao prefeito Daniel Santos

Buracos, lixo e lama em diversas ruas. Essa é a situação do conjunto Júlia Seffer atualmente, segundo um grupo de moradores que entrou em contato com a reportagem de O Liberal Ananindeua para denunciar a situação. De acordo com os moradores, o conjunto está necessitando com urgência de serviços de pavimentação e saneamento.

Segundo os denunciantes, além das ruas esburacadas, a coleta de lixo também está comprometida. “Era pra passar três vezes por semana, mas tem semana que passa só uma, quando estamos com sorte passam duas vezes, mas três nunca”, diz Cida Oliveira, moradora, alertando para a criação de diversos pontos de entulho em algumas ruas.

De acordo com os denunciantes, o atual prefeito de Ananindeua, Daniel Santos, chegou a prometer reformas como recapeamento de ruas durante a última campanha. Tentando chamar atenção do poder público, o advogado Murilo Rocha, morador e criador da página ‘Júlia Seffer por Amor’, realizou um relatório sobre as vias mais precárias do conjunto.

No documento, enviado à reportagem de O Liberal Ananindeua, aparecem 28 ruas em situações semelhantes. O morador afirma que chegou a enviar o relatório ao prefeito Daniel Santos. “Eu fui pessoalmente nas ruas e fui fazendo as fotos, com o objetivo de enviar para o prefeito. Depois os moradores foram me enviando outras fotos também. É uma situação que entristece a todos. Ele chegou a me dar o WhatsApp dele quando veio aqui, viu a situação”, diz Murilo.

Crateras colocam pedestres e condutores em risco. Prefeitura informou que irá realizar o serviço em breve. (Júlia Seffer por Amor)

HISTÓRIA

O conjunto Júlia Seffer foi criado em meados da década de 1980 e inicialmente era destinado a servidores da SUDAM (Superintendência para o Desenvolvimento da Amazônia). Posteriormente, após o crescimento urbano da cidade de Ananindeua, o conjunto ganhou uma série de serviços e muitas ruas foram asfaltadas.

No entanto, os anos se passaram, o tempo deteriorou boa parte da pavimentação das ruas e o que se vê hoje são vias repletas de crateras, oferecendo perigos para condutores e pedestres que transitam pelo conjunto.

“Mudei para cá antes dos anos 2000. Na época o asfalto estava bom, mas o tempo passou. Hoje tu olha para as ruas e vê que elas precisam de um recapeamento”, diz Laurelio Rocha, servidor público e professor de Educação Física.

A reportagem de O Liberal Ananindeua entrou em contato com a prefeitura do município, que informou que já havia repassado a informação aos moradores que o órgão estava terminando o levantamento topográfico. Segundo a Secretaria Municipal de Saneamento e Infraestrutura (Sesan), o projeto contemplará aproximadamente 44 ruas, que receberão serviços que vão da instalação da rede de drenagem à pavimentação asfáltica.

A Sesan informou ainda que o trabalho será feito de acordo com a necessidade de cada via e que até o final de abril o processo de captação de recursos e licitação estarão concluídos para logo em seguida a prefeitura iniciar as obras. A secretaria esclarece também que todas as ruas que estão no levantamento fotográfico estão dentro do processo relatado acima.