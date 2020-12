Após dia de caos por assalto, moradores de Cametá fazem fila para receber benefícios

Um dia depois de uma quadrilha ter espalhado pânico e morte na cidade, moradores de Cametá, no nordeste paraense, amanheceram essa quinta-feira (3) fazendo fila em frente a agência do Banco do Brasil, que foi alvo dos bandidos na madrugada entre terça (1) e quarta (2).

Além dos momentos de terror que viveram com a invasão da cidade, os moradores, agora, têm que ficar aglomerados em frente àquela agência. Primeiro, a ação dos assaltantes. Agora, a dificuldade para sacar o dinheiro e, também, se proteger da propagação do novo coronavírus.

Acesso difícil a serviços bancários



Logo cedo, a aposentada Maria de Fátima Pinheiro foi para a fila para tentar receber a aposentadoria dela. ”Eu ia receber hoje (quinta-feira, 3)”, afirmou. “Não consegui. Quando a gente não recebei aqui, a gente recebia lá, nos Correios. Mas lá também tá interditado”, afirmou. “Agora estamos por aqui, esperando, vendo que solução vão nos dar, pra gente receber o benefício. Até agora, não passaram informação pra gente”, acrescentou.

Outro dia difícil para cametaenses: acesso a serviços é prejudicado (Igor Mota / O Liberal)

“Eu ia receber hoje. Não consegui. Quando a gente não recebei aqui, a gente recebia lá, nos Correios. Mas lá também tá interditado. Agora estamos por aqui, esperando, vendo que solução vão nos dar, pra gente receber o benefício. Até agora, não passaram informação pra gente”, lamenta a aposentada Maria de Fátima Pinheiro

Usando máscara, dona Maria de Fátima disse que está faltando informação para os clientes. Até agora, as pessoas não sabem como farão para receber seus benefícios. “Eu desejava que ficasse por aqui (Cametá). Pra gente ir para Baião, Mocajuba, fica longe pra gente”, afirmou.