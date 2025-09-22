Ministra dos Direitos Humanos e Cidadania participa de Fórun em Soure

Começou nesta segunda-feira (22) o Fórum Permanente da Sociedade Civil de Marajó (FPSCM). O evento, que ocorre no campus da Universidade Federal do Pará (UFPA), em Soure, reune a ministra Macaé Evaristo, do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania (MDHC). A programação vai até o próximo dia 24 de setembro,e vai reunir autoridades locais para uma série de anúncios de ações que visam combater a violência e garantir direitos e dignidade à população do arquipélago.



A inauguração da Unidade Interligada no Hospital Menino Deus, em Soure, permitirá que certidões de nascimento sejam emitidas diretamente na maternidade, assegurando que a criança já saia do hospital com seu primeiro documento.



Assinatura do Protocolo de Intenções para a doação de cinco embarcações a municípios do arquipélago do Marajó, visando a promoção de melhores condições de acesso, mobilidade e atendimento às populações locais.



Lançamento do programa de agentes de etnodiversidade do Centro de Referência em Direitos Humanos do Marajó. Nessa primeira fase serão formados sete agentes e um coordenador que atuarão como multiplicadores de conhecimento e mediadores entre comunidades, instituições públicas e organizações da sociedade civil, reforçando o compromisso coletivo com a promoção da cidadania e da justiça social, priorizando o papel central das comunidades tradicionais na preservação de seus territórios e modos de vida.



Programa Cidadania Marajó, é uma iniciativa estratégica do MDHC voltada ao enfrentamento do abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes, à promoção de direitos humanos e à ampliação do acesso a políticas públicas nos 17 municípios do Arquipélago de Marajó, que somam mais de 590 mil habitantes.

