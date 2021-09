Metade da população paraense tomou a 1° dose da vacina anticovid

O Pará alcançou a marca de 50,03% da população vacinada com uma dose da vacina contra a Covid-19. Desde o início da campanha de vacinação, em janeiro, já receberam a primeira dose do imunizante 4.090.109 milhões de paraenses. A segunda dose ou a dose única de imunizante já foi aplicada em 2.469.603 paraenses até o momento, o correspondente a 30,21% da população do estado. Os dados são do site Vacinômetro Pará.

Atualmente, quatro vacinas são usadas no país na imunização contra a covid-19. Até o dia 7 de setembro, o estado já havia recebido 8.974.400 milhões de doses de imunizantes, das quais, 2.931.590 são da CoronaVac/Sinovac; 3.806.550 da Oxford/AstraZeneca; 2.097.810 da Pfizer; e 138.450 da Janssen - aplicação única. O secretário de saúde do estado, Rômulo Rodovalho, explica que a responsabilidade de aplicação das doses são das prefeituras e que as medidas de prevenção devem continuar.

"Continuamos trabalhando na distribuição rápida de vacinas por todo o Estado. Mais de oito milhões de doses já foram repassadas, possibilitando que cada prefeitura organize o calendário de vacinação de sua cidade. Mas é sempre bom lembrar que, mesmo com avanço da vacinação, ainda estamos vivendo uma pandemia, e por isso é importante manter medidas de prevenção, como usar máscaras e evitar aglomerações", destaca o titular da pasta da saúde.

O professor Dr. em virologia do curso de medicina na Universidade do Estado do Pará (Uepa), Caio Botelho, explica que a importância do avanço na vacinação é essencial para que a pandemia seja controlada. "A partir de agora precisamos aceitar que a covid-19 fará parte da nossa rotina, assim como outros vírus respiratórios. Todo ano terá campanha de vacinação. A pandemia com o perfil que vivenciamos com lockdown e medidas mais rígidas não existirá mais com as vacinas. A gente tendo um alto número de pessoas vacinadas, vamos ter um controle do número de infectados e mortos", afirma o professor.

Dose de esperança

Todo o trabalho de distribuição das doses é realizado pela Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa), com apoio da Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), de modo a garantir a entrega dos imunizantes nos 144 municípios paraenses. Agora, a campanha avança na vacinação para adolescentes com idade entre 12 e 17 anos e na aplicação de segunda dose.

A estudante Vitória Monteiro, moradora do município de Ananindeua, conta que ter recebido a primeira dose do imunizante já lhe traz alívio. "Em agosto recebi a primeira parte do ciclo vacinal. Não vejo a hora de completar e finalmente ser imunizada. Estou ansiosa devido o crescimento da nova variante, mas saber que meus familiares já receberam as duas doses me deixa mais tranquila. Espero que as atividades retornem logo", diz a estudante.

Outra estudante que celebra o avanço na vacinação é Ariel Mota, 25 anos. Incluída no grupo de comorbidades por ter problemas respiratórios, ela explica que já ter recebido as duas doses trouxe esperança de dias melhores. "Eu, como grupo de risco, me sinto mais segura. Estar dentro deste número traz esperança. Esperança para continuar realizando sonhos e estar com familiares que não via há muitos meses. Depois de vacinada, pude voltar a trabalhar, mas claro, sem esquecer dos protocolos de segurança. Me sinto privilegiada por estar vacinada, grata a Deus pela oportunidade que foi tirada de milhares de pessoas, de famílias no mundo todo", relata Ariel Mota.

Até o estado imunizar completamente a população, vários obstáculos precisam ser vencidos, destaca Caio Botelho. "É preciso motivar as pessoas para buscarem a imunização e assim voltarmos para o mais próximo possível do que era anteriormente. Precisa intensificar as campanhas com todos os órgãos públicos", pontua.

Enquanto a pandemia persiste, os cuidados devem permanecer. O hábito de usar máscaras corretamente e lavar as mãos precisam ser diários e constantes. Ao sair, opte por lugares abertos e arejados. Evite aglomerações. Mesmo vacinado, ainda podemos carregar o vírus e transmitir para outros.

"Não importa qual seja o imunizante, se vacine. Mais do que nunca, precisamos nos unir e sair dessa pandemia. As vacinas são seguras, as vacinas têm uma resposta extremamente positiva quanto a proteção de quadros de óbito. A doença não vai desaparecer. Não será a primeira e nem a última pandemia. Precisamos saber lidar com esses quadros para que ações sejam feitas com mais rapidez e mais vidas possam ser salvas", conclui o professor Caio Botelho.



(Karoline Caldeira, estagiária sob a supervisão de Victor Furtado, coordenador do Núcleo de Atualidades)





Confira o ranking os municípios com mais doses aplicadas



1. Belém

1ª dose: 928.226

2ª dose: 482.731

Total doses aplicadas: 1.410.957

2. Parauapebas

1ª dose: 139.229

2ª dose: 19.800

Total doses aplicadas: 159.030

3. Bragança

1ª dose: 76.416

2ª dose: 35.419

Total doses aplicadas: 111.835

4. Breves

1ª dose: 36.507

2ª dose: 19.754

Total doses aplicadas: 59.529

5. São Miguel do Guamá

1ª dose: 27.988

2ª dose: 13.557

Total doses aplicadas: 44.400

6. Capitão Poço

1ª dose: 26.276

2ª dose: 13.292

Total doses aplicadas: 40.650

7. Tracuateua

1ª dose: 14.885

2ª dose: 5.811

Total doses aplicadas: 21.281

8. Prainha

1ª dose: 13.457

2ª dose: 5.557

Total doses aplicadas: 20.316



9. Rurópolis

1ª dose: 12.933

2ª dose: 4.672

Total doses aplicadas: 18.470

10. Curralinho

1ª dose: 12.977

2ª dose: 4.552

Total doses aplicadas: 18.191

Fonte: Vacinômetro/Sespa