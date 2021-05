Menino com meses de vida morre de covid-19 no Pará

Foram confirmados nesta quinta-feira, 27, pela Secretaria Estado de Saúde Pública do Pará (Sespa), os registros de mais 224 novos casos de covid-19, além de 12 óbitos cadastrados nos últimos sete dias. Agora, os números da pandemia somam 514.862 pessoas infectadas e 14.447 mortes pela infecção do novo coronavírus no Pará. Nos dias anteriores a esses sete dias informados, foram subnotificados pelas prefeituras paraenses, 1.161 casos e 16 óbitos. Entre as vidas perdidas estava a de um menino, que tinha menos de um ano, morto em Prainha, no dia 27 de março.

A Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) informou que não há registros da nova cepa indiana (B.1.617.2) no Pará. Os casos que estavam sendo investigados, suspeitos de infecção da nova variante indiana, foram descartados após análise do Instituto Evandro Chagas.

Conforme nota da Sespa, a taxa de letalidade permanece em 2,81%, com 391 casos suspeitos, 87.232 suspeitas descartadas e um total de 480.119 pacientes curados.

A secretaria também divulgou os números de leitos disponibilizados pelo Estado para pacientes com covid-19. A disponibilidade atual de leitos no Pará é esta: clínicos - 786 ofertados, 407 disponíveis (ocupação de 48,22%); clínicos pediátricos - de 7 ofertados, 2 disponíveis (ocupação de 71,43%); UTI Adulto - de 542 ofertados, 136 disponíveis (ocupação de 74,91%); UTI Pediátrica - de 12 ofertados, 10 disponíveis (ocupação de 16,67%); UTI Neonatal - de 2 ofertados, 1 disponível (ocupação de 50,00%).

ATUALIZAÇÃO DE CASOS DE COVID-19

