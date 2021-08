Marituba faz repescagem de 1ª dose para adolescentes e adultos com 18 anos ou mais

A partir desta quarta-feira (01), será ampliado o público-alvo da vacinação anticovid-19 do município de Marituba, na Região Metropolitana de Belém. O calendário inclui repescagem de 1ª dose para dois grupos: adolescentes 12 a 17 anos completos com ou sem comorbidades e população adulta com idade acima de 18 anos.

Documentação

Para se imunizar é necessário que o adolescente esteja acompanhado de um responsável e apresente os seguintes documentos: RG, CPF, cartão SUS, comprovante de residência. Para aqueles que possuem alguma comorbidade é necessário apresentar laudo ou prescrição médica (receita).

São consideradas comorbidades: Arritmias cardíacas, câncer, cardiopatia hipertensiva, cardiopatias congênitas, cirrose hepática, cor-pulmonale e hipertensão pulmonar, deficiência permanente, diabetes mellitus, doença cerebrovascular, doença renal crônica, doenças da aorta, dos grandes vasos e fístulas arteriovenosas, hemoglobinopatias graves, hipertensão arterial, imunossuprimidos, insuficiência cardíaca, miocardiopatias e pericardiopatias, obesidade mórbida, pneumopatias crônicas graves, próteses valvares e dispositivos cardíacos implantados, síndromes coronarianas, valvopatias.

2ª dose

Além disso, o município começa a disponibilizar novamente a 2ª dose da Astrazeneca e da Coronavac para quem já alcançou o período agendado na carteirinha. A vacinação para todos estes públicos de 1ª e 2ª doses se estende até sexta-feira (03).

Das 9h às 16h, em seis pontos: USF União, UBS Gilson Rufino Gonçalves, UBS Nossa Senhora da Paz, USF Nova Marituba, USF Betânia e USF Riacho Doce. Das 8h às 14h, no Instituto de Ensino de Segurança do Pará (Iesp). E das 18h às 6h do dia seguinte, no Hospital Augusto Chaves.