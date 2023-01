Mais Saúde oferta mais de 1.600 vagas de emprego; veja como se habilitar

O Instituto Social Mais Saúde está com inscrições abertas para o Processo Seletivo Simplificado. Ao todo, são 1.624 vagas de emprego. Todas para atuação no Hospital Regional do Baixo Amazonas Dr. Waldemar Penna (HRBA), em Santarém, no oeste do Pará. O cadastro na seletiva segue até o dia 03/02 (sexta-feira).

Das vagas ofertadas, 812 são para início imediato – inclusive para Pessoas com Deficiência, e outras 812 ficarão para cadastro de reserva. Veja como se inscrever na seleção da Mais Saúde:

Como se inscrever no processo seletivo da Mais Saúde?

Os interessados em participar da seleção, deve:

Acessar o site: www.institutoagata.com.br;

Clique na opção “ISMS – HOSPITAL REGIONAL DO BAIXO AMAZONAS”;

Confira as regras do edital e clique na caixinha ao finalizar e avance;

Preencha um formulário de Cadastro Eletrônico e pronto!

Como será a seleção da Mais Saúde para os empregos?

O processo foi dividido em três etapas:

Inscrição on-line;

Análise curricular e documental;

Entrevistas individuais.

Onde fica o Hospital Regional do Baixo Amazonas?

O Hospital Regional do Baixo Amazonas (HRBA) fica na Av. Sérgio Henn, 1364 - Diamantino, Santarém – PA. É uma unidade de média e alta complexidade, com suporte a uma população estimadaem 1,4 milhão de pessoas de 30 municípios. Entre as especialidades estão: Oncologia, Neurocirurgia, Ortopedia e Traumatologia e Terapia Renal Substitutiva.