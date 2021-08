Mais de 300 mil pessoas não tomaram a segunda dose no Pará

Até a manhã desta segunda-feira (16), o Pará tem 318.710 pessoas consideradas faltosas para tomar a segunda dose do imunizante para a covid-19. Desse total, 87.534 não tomaram a CoronaVac, 192.585 são faltosos para a Astrazeneca e 38.591 para a Pfizer. As informações são da Secretaria de Estado de Saúde Pública do Pará.

A Sespa também esclareceu que informações sobre aplicação das doses e repescagem para faltosos devem ser verificadas com as secretarias municipais de saúde. Para obter mais detalhes sobre esse assunto, a Redação Integrada entrou em contato com as prefeituras de Belém, Ananindeua, Marituba, Benevides, Santa Bárbara e Santa Izabel, e aguarda retorno.

A médica infectologista Andrea Beltrão já destacou a importância da imunização contra a covid-19. “É preciso se vacinar para evitar o surgimento de novas variantes. É importante fazer todas as doses que são solicitadas”, completou. Ou seja: no Brasil, é preciso tomar as duas doses da vacina e ficar atento ao calendário de vacinação e às informações divulgadas pelas secretariais municipais de Saúde. E, mesmo após completar o esquema vacinal, é fundamental continuar usando máscara e álcool em gel, manter o distanciamento e evitar aglomerações.