Mais de 25% das crianças e adolescentes no Pará não foram vacinadas contra HPV em 2024

No Pará, mais de 200 mil crianças e adolescentes não tomaram a vacina contra o HPV (Papiloma Vírus Humano) em 2024. O número de não-vacinados representa 25,8% da meta de cobertura vacinal do Estado daquele ano, conforme os dados da Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa). O imunizante, disponível pelo Sistema Único de Saúde (SUS), protege contra quatro sorotipos do vírus.

Ainda conforme os dados da Sespa, a expectativa era de que 824.897 meninos e meninas entre 9 e 14 anos de idade tivessem tomado a vacina contra HPV no Pará, em 2024. Porém, 213.288 deixaram de comparecer às salas de vacinação. Ao longo do ano, a cobertura vacinal conseguiu alcançar 623.519 crianças e adolescentes da faixa etária.

A Sespa informa, ainda, que é de responsabilidade dos municípios as estratégias para alcançar o público que ficou de fora da imunização, pois as medidas a serem tomadas dependem das peculiaridades da realidade local.

Diferença entre gênero

Do total de vacinados contra o HPV no Pará, em 2024, 55,3% foram do sexo feminino, representando um universo de 345.260 meninas e adolescentes. As faixas etárias que mais se vacinaram foram meninas de 14, 10 e 12 anos, respectivamente.

Já os meninos representaram 44,6% do público imunizado. Garotos de 12, 11 e 14 anos de idade foram as faixas etárias com maior cobertura vacinal no período, respectivamente.

Público da vacina pode ser expandido

De acordo com a Sespa, existem mais 150 sorotipos de HPV e a vacina disponível no SUS protege contra quatro sorotipos que merecem atenção da Saúde Pública, que são o 6,11,16 e 18, ou seja, que podem causar câncer de ânus, colo de útero, pênis e garganta.

Na capital do Estado, a Secretaria Municipal de Saúde de Belém (Sesma) pontuou que a vacina é de dose única e, apesar de o público-alvo ser de 9 a 14 anos de idade, ela pode ser estendida também a pessoas até 19 anos que nunca tenham tomado nenhuma dose.

"Existem os grupos especiais (com até 45 anos de idade) que podem ser contemplados com a vacina contra o HPV desde que apresentem alguma das seguintes condições: pessoa vivendo com HIV; transplantados de órgãos sólidos e medula óssea; pacientes oncológicos; pessoas que tenham sofrido violência sexual e usuários que utilizam a PreP. Além desses, pacientes com papilomatose respiratória recorrente em qualquer faixa etária também podem se vacinar", explica a Sesma, em nota.

Em Belém, 21.968 doses da vacina contra o HPV foram aplicadas em 2024. A Secretaria informa que, para se vacinar, basta se dirigir a uma das unidades de saúde do município com sala de vacinação, portando carteira de vacinação, cartão SUS ou CPF e algum documento comprovando sua indicação, se não for a rotina.

Confira o total do público-alvo e o número de vacinados contra o HPV por faixa etária:

Pará 2024

- Meninas

9 anos: meta 66.747 - N° vacinadas 44.327 (66,41%)

10 anos: meta 64.122 - Nº vacinadas 60.935 (95,03%)

11anos: meta 64.344 - Nº vacinadas 54.171 (84,19%)

12 anos: meta 68.780 - Nº vacinadas 55.319 (80,3%)

13 anos: meta 69.347 - Nº vacinadas 53.994 (71,86%)

14anos: meta 69.559 - Nº vacinadas 76.514 (110%)

- Meninos

9 anos: meta 69.074 - Nº vacinados 34.903 (50,53%)

10 anos: meta 67.584 - N° vacinados 46.522 (68,83%)

11anos: meta 67.589 - N° vacinados 49.660 (73,18%)

12 anos: meta 72.126 - N° vacinados 52.118 (72,26%)

13 anos: meta 72.232 - N° vacinados 46.632 (64,56%)

14 anos: meta 73.393 - N° vacinados 48.424 (65,98%)