Lib Venture abre inscrições para startups no Pará

O programa LibVenture, uma parceria do Grupo Liberal com a Associação Paraense de Inovação e Tecnologia (Açaí Valley), que tem como objetivo impulsionar startups paraenses, com foco em tecnologia e inovação, fomentando desenvolvimento na região amazônica, abre inscrições nesta quinta-feira (10).

As startups interessadas devem preencher um formulário, através do site www.libventure.com e passarão por uma seleção onde, de acordo com o diretor executivo da LibVenture, Leonardo Mártyres, “o objetivo é prospectar equipes e startups que tenha soluções inovadoras com potencial de mercado.”

Entre os principais benefícios oferecidos pelo Libventure estão: conexão de mercado, com a otimização de contatos entre as startups e seus potenciais clientes; visibilidade em mídias nos canais de comunicação do Grupo Liberal; espaço de coworking, localizado na sede do Grupo Liberal onde as startups poderão trabalhar com estrutura física completa e acesso à internet sem custos; mentorias de acompanhamento feitas pelo Açaí Valley e parceiros; além de possível aporte financeiro após rodadas de negócio.

As inscrições são gratuitas, ao longo do ano, e não tem limite de equipes e de startups que podem se inscrever. “Com essa proposta disruptiva, favorecemos a inovação em nosso mercado e região. O programa tem muitos atrativos para quem está começando e mesmo para quem já está estabelecido, além de gerar ampla repercussão. Sabemos que existem muitos talentos e boas ideias que devem ser descobertas e incentivadas”, destaca Leonardo Mártyres.

Visibilidade a projetos da Amazônia

No Brasil, o potencial de crescimento de startups é cada vez maior. Para as duas instituições fundadoras do programa, a região amazônica chama a atenção para mais investimentos e o Libventure dará visibilidade aos projetos locais. “Acredito que o Açaí Valley não se juntou com Grupo Liberal à toa. O programa de investimento é inédito e inovador para os paraenses”, afirmou o vice-presidente da Açaí Valley, Vitor Alves.

Pensando nisso, já são projetadas outras ações, como a realizações de eventos, prêmios de inovação, criação de novos produtos, iniciativas de inovação e a aproximação com empresas do Estado e de fora da região. Uma das ideias é desenvolver eventos como o Hackathon, um tipo de “maratona” para a partir de desafios propostos, encontrar e propor soluções inovadoras.

Em bate-papo exclusivo para um videocast do Grupo Liberal, na última terça-feira (8), Vitor Alves e Leonardo Mártyres conversaram sobre temas relevantes do atual movimento de inovação, como surge uma ideia/startup, suas dificuldades e oportunidades, bem como a expansão do cenário no Pará e a chegada do LibVenture.

Serviço:

Inscrições Programa LibVenture para startups. A partir de 10/03/2022. Inscrições gratuitas pelo site www.libventure.com